Logements : le ministre annonce une vaste opération de distribution

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, en marge de sa rencontre avec le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, qui a eu lieu aujourd’hui, le 06 septembre 2021, dans la capitale Alger, a annoncé qu’il compte lancer une vaste opération de distribution de logement dés le mois de novembre prochain.

Le ministre de l’Habitat a notamment indiqué qu’un grand nombre de logements va être distribué pendant le mois de novembre prochain. Toutes les formules sont concernées par cette nouvelle opération, a également précisé le ministre, avant d’ajouter que le nombre exact des logements va être bientôt dévoilé. Le même intervenant a confié aussi qu’une opération estimative va être lancée, et ce, afin de contrôler le processus de la distribution de ces logements.

Près de 30 000 logements à Blida et Guelma

Le ministre a dévoilé que 20 000 logements vont être distribués au niveau de la wilaya de Blida, 13 000 à Sidi Serhane et 7 000 dans la localité de Meftah. Ainsi que 13 000 autres dans la wilaya de Guelma, et plus exactement dans la région de Lahdjer El Menqoub. Ces logements vont toutefois être distribués « avant la fin de l’année en cours », a précisé le ministre de l’Habitat.

La gestion des ressources hydriques, au niveau des habitations AADL, sera cette fois-ci exclusivement du ressort du ministère des ressources en eau, « pour faciliter les choses », indique le ministre de l’habitat qui affirme qu’il a été décidé de transférer la tache de la gestion des réservoirs au ministère des ressources en eau. Cette opération sera généralisée sur tout le territoire national.