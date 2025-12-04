Logements de fonction : vers des solutions concrètes pour les professionnels de ce secteur

Hier, mercredi, s’est tenue au siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, une rencontre essentielle et productive, qualifiée d’importante par les parties prenantes.

Elle a réuni les membres de la commission du logement de la Fédération Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – affiliée à l’UGTA – avec des représentants de l’autorité de tutelle.

L’objectif principal de ce dialogue était d’examiner en profondeur plusieurs dossiers cruciaux liés au logement destiné aux professeurs, aux chercheurs et au personnel de soutien à la recherche.

Les discussions se sont déroulées dans un climat de grand sérieux et d’intérêt marqué de la part des représentants ministériels, qui ont affiché une réactivité notable et une volonté d’apporter des solutions concrètes aux problématiques soulevées.

Parmi les sujets phares abordés figurait la nécessité d’établir un bilan actualisé du dossier du logement, complété par des statistiques précises et une analyse exhaustive de la situation actuelle.

Logements de fonction : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur s’engage à débloquer les dossiers gelés

Un point majeur de l’ordre du jour concernait l’examen de la possibilité de lever le gel budgétaire qui frappe certaines attributions de logements depuis de nombreuses années, en vue de débloquer ces projets.

Les participants se sont également penchés sur le traitement urgent de la situation des logements temporairement mis à disposition dans plusieurs wilayas, l’objectif étant d’en garantir une exploitation optimale et conforme à leur vocation.

De plus, la nécessité d’actualiser les commissions locales de logement et de les constituer en stricte conformité avec les cadres légaux et réglementaires en vigueur a été soulignée.

La réunion a également été l’occasion de discuter de mesures d’amélioration concrètes pour le personnel universitaire. Cela incluait la question du plafond salarial concernant les Logements Promotionnels Aidés (LPA), et l’étude approfondie de la situation des bénéficiaires de logements de fonction, y compris les « logements obligatoires » dans certains instituts de recherche, en vue d’une régularisation définitive de leur statut.

Un consensus s’est dégagé sur l’importance d’élargir les opportunités d’accès à toutes les formules de logement disponibles pour les professeurs et les chercheurs. Enfin, les discussions ont relancé le dossier crucial de l’affectation de terrains constructibles et ont abouti à la proposition de fournir des logements collectifs, notamment pour les professeurs travaillant dans des zones caractérisées par une forte tension sur le marché immobilier.

La Fédération Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a conclu que la rencontre était très positive, saluant l’engagement ferme des représentants du Ministère à traiter ces préoccupations dans les meilleurs délais et convenant d’un mécanisme de suivi périodique des dossiers.