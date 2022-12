Logements Algérie 2023 – AADL 3 : les précisions du ministre Belaribi

Un des soucis sociaux qui touche le plus les citoyens algériens reste le problème de logement. En effet, depuis des décennies ce souci persiste, même si le Gouvernement multiplie les programmes pour arriver à absorber un maximum ce problème.

Le ministre du Logement et de l’Urbanisme, Tarik Belaribi, a déclaré que le débat sur le lancement du programme AADL 3 aura lieu ultérieurement, et après l’achèvement des projets en cours.

Il a précisé, lors de son intervention pour répondre aux questions des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), que la priorité est actuellement centrée sur l’achèvement du programme AADL 2, notant que le programme AADL 3 sera discutée ultérieurement.

De plus, le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a dévoilé les projets de son ministère à l’occasion de la nouvelle année 2023. En effet, il a déclaré : « Il y a un nouveau programme de logement. Il existe également 225 000 logements, en plus de 140 000 subventions pour le logement rural en 2023. »

Le ministre a ajouté que le nouveau programme programmé en 2023 sera lancé après l’achèvement du programme 2022.

Le ministre du Logement avait révélé, dans de précédents communiqués, qu’au cours de l’année 2023, 754 projets seront réceptionnés.

Le FNOPS lancera un nouveau projet de logements en 2023

Le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNOPS) a annoncé la mise en place d’un projet de logement comprenant la réalisation de 3.000 logements, dans le cadre de la formule Logement promotionnel aidé (LPA), anciennement dénommée Logement social participatif (LSP) et qui concernera plusieurs wilayas du pays.

Selon ce que rapporte le média arabophone Ennahar, des sources auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale de l’Algérie ont dévoilé plus de détails au sujet des prix de ces logements. En effet, un appartement f3 LPA coutera 310 millions centimes. Tandis que le prix d’un appartement f4 a été fixé à 440 millions centimes, et ce sans prendre en considération la valeur du terrain.

Il est à noter que l’étude technique de ce projet devrait débuter durant l’année 2023. En ce qui concerne les quotas du logement consacrés à chaque wilaya, il seront déterminés en fonction de la disponibilité des terrains.