800 familles algéroises ont reçu les clés de leur logement ce 1er Novembre

800 familles algéroises ont pris possession de leur nouveau toit ce dimanche. Le ministre-wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a supervisé personnellement cette remise de clés, programmée pour coïncider avec le 72e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération. Toutes les formules étaient concernées par cette opération, selon le communiqué diffusé par les services de la wilaya.

L’initiative prolonge la politique du logement portée par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de l’accès à un habitat décent l’un des axes majeurs de son mandat. Chaque grande date du calendrier national sert désormais de rendez-vous pour la livraison de milliers d’unités à travers le pays.

Rabehi remet les clés devant les autorités locales d’Alger

La cérémonie s’est tenue en présence d’un parterre d’officiels. Le président de l’Assemblée populaire de wilaya, Mohamed El Habib Ben Boulaïd, y a pris part, aux côtés du secrétaire général de la wilaya et des élus de l’APW. Le ministère de l’Habitat, dirigé par Mohamed Tarek Belaribi, y était représenté par Ahmed Belaïat, directeur général de la banque nationale de l’habitat.

Des parlementaires issus des deux chambres, les membres du comité de sécurité de la wilaya ainsi que le délégué local du Médiateur de la République complétaient la liste des invités. Les organisations de la famille révolutionnaire et les Scouts musulmans algériens avaient également dépêché leurs représentants, dans une mise en scène qui rappelait la portée symbolique de la date.

Autour d’eux, les bénéficiaires et leurs proches. Pour ces familles, la journée du 1er Novembre restera associée à une attente enfin close.

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Une opération nationale portant sur 133 780 logements et aides

La veille, le ministre de l’Habitat avait donné le ton. Belaribi a annoncé le démarrage, dès ce dimanche, d’une vaste distribution couvrant l’ensemble des wilayas. Le volume global atteint 133 780 logements et aides, formules confondues. Alger n’en représente donc qu’une fraction.

Ce type d’opération groupée n’a rien d’inédit. Le 5 juillet dernier, pour les 64 ans de l’indépendance, plus de 179 000 logements et aides avaient été attribués simultanément à travers le territoire, avec une répartition détaillée entre locatif public, AADL, LPA et habitat rural.

La date du 1er Novembre avait par ailleurs été réservée de longue date à une annonce très attendue. Dès le mois d’août, le ministère avait fixé ce rendez-vous pour les premières clés du programme AADL 3, dans les wilayas où les chantiers affichaient les taux d’avancement les plus élevés.

AADL 3 entre dans sa phase de livraison

Samedi, le ministre a officialisé le lancement de la première tranche AADL 3 avec 3 789 unités réparties sur 12 wilayas. Un seuil modeste au regard du nombre de souscripteurs, mais présenté par le secteur comme le passage concret de la plateforme numérique aux chantiers livrés.

Près de 950 000 postulants ont déjà réglé leur première tranche. Seule une minorité d’entre eux figure dans cette vague initiale, comme le rappelait notre point d’étape sur les délais et les critères retenus publié début octobre.

L’État a inscrit 850 000 unités au titre des lois de finances 2025, 2026 et 2027 pour boucler ce programme. L’objectif affiché reste la réalisation de deux millions de logements entre 2025 et 2029.

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