AADL : paiement terminé, actes bloqués… des souscripteurs toujours dans l’attente

L’attente se prolonge pour de nombreux bénéficiaires des programmes de l’Agence de l’amélioration et du développement du logement (AADL). Bien qu’ayant soldé la totalité de leurs tranches financières, plusieurs souscripteurs attendent toujours d’être convoqués chez le notaire. Une situation qui a poussé le député Azzedine Zahouf à saisir officiellement le ministre de l’Habitat.

Dans une requête adressée ce jour au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, le député Azzedine Zahouf a exposé la situation critique de ces citoyens qui, malgré le respect scrupuleux de leurs engagements financiers et des procédures en vigueur, se retrouvent dans une impasse administrative.

Le parlementaire a fait part au ministre d’un « état d’anxiété et de préoccupation » croissant chez les bénéficiaires concernés. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi, après avoir versé l’intégralité du prix de leur logement, la procédure de libération des contrats de propriété reste bloquée.

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Appel à une intervention urgente

Face à ce constat, le député a sollicité l’intervention directe du ministre de l’Habitat afin qu’il donne les instructions nécessaires aux services compétents, notamment à l’agence AADL et aux études notariales conventionnées.

Cette démarche vise à accélérer le processus de convocation des bénéficiaires et à permettre la signature des actes de propriété dans les plus brefs délais, garantissant ainsi aux acquéreurs la finalisation juridique de leur dossier.

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Consacrer le droit à la propriété

Pour Azzedine Zahouf, l’octroi des actes de propriété aux acquéreurs ayant payé leurs dettes n’est pas une simple formalité, mais « une consécration de leurs droits fondamentaux ». Il estime qu’il est temps de mettre un terme à cette attente prolongée, soulignant que les citoyens ont fait preuve de bonne foi en s’acquittant de toutes les obligations financières requises.

Cette démarche parlementaire met en lumière la nécessité d’une meilleure coordination entre l’agence AADL et les offices notariaux pour finaliser le transfert de propriété, une étape ultime qui garantit la sécurité juridique des familles logées.

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