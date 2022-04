Logements AADL : entre charges excessives et absence d’entretien

Après de longues années d’attente pour l’obtention des clés de leurs appartements, les bénéficiaires des logements AADL se plaignent du manque de suivi, d’entretien et de maintenance au niveau des immeubles et des cités AADL. Ces derniers dénoncent et pointent du doigt l’entreprise à qui ces tâches avaient été attribuées, en l’occurrence l’entreprise Gest-Immo, filiale de l’AADL, et s’interrogent quant au devenir des sommes d’argents collectées à l’issue du paiement régulier des charges.

Selon les informations rapportées par le média francophone Le jeune indépendant, les citoyens ayant bénéficié d’un logement AADL expriment leur mécontentement et se plaignent du manque de suivi et de l’absence d’entretien et de maintenance, notamment par rapport à la gestion de proximité au niveau de ces cités qui dominent le paysage urbain des villes algériennes.

En effet, les bénéficiaires des logements AADL s’indignent et pointent du doigt l’entreprise Gest-Immo, filiale de l’AADL, et dénoncent son absence sur le terrain, et ce, malgré les charges mensuelles qu’ils payent et dont le montant avoisine les 4500 dinars algériens.

« Ce sont les locataires qui achètent, par exemple, les lampes ou la moindre pièce pour les réparations. Ils cotisent pour embellir les espaces verts, pour aménager les parkings et même pour payer les gardiens du parking », a révélé Mohamed, habitant à la cité AADL de Sidi Abdellah (Alger), au journal Le jeune indépendant.

Ce témoignage lève le voile sur l’absence de la filiale Gest-Immo sur le terrain pour accompagner les locataires des logements AADL, particulièrement pour assurer les travaux de réparation de l’ascenseur, de nettoyage des parties communes, d’entretien des espaces verts… « Gest-Immo ne fait rien. Les locataires payaient de lourdes charges chaque mois sans contrepartie », a encore dénoncé Mohamed en notant que « les locataires prennent aussi en charge, grâce aux cotisations, les travaux de maintenance des ascenseurs ainsi que l’achat des surpresseurs pour augmenter la pression d’eau ».

Les voix s’élèvent contre Gest-Immo

Les témoignages recueillis par Le jeune indépendant s’alignent quant à l’absence de la filiale de l’AADL sur le terrain, et ce, malgré le payement régulier des charges. « L’ascenseur est tombé en panne plusieurs fois. Nous l’avons réparé avec nos cotisations », a confié Samir, habitant à la cité AADL de Aïn El-Melha, à Aïn Naâdja (Alger).

Dans la wilaya d’Oran, les habitants des cités AADL se plaignent également de ces conditions et dénoncent le manque d’entretien et de sécurité. « Nous payons des charges alors que nous sommes livrés à nous-mêmes pour ce qui est de l’entretien et de la sécurité », a encore déploré Hamid, habitant dans le site AADL de Messerguine (Oran).

Face à cette situation scandaleuse, certains locataires ont décidé de ne plus payer les charges alors que d’autres ont fait le choix de faire appel à la justice et de poursuivre l’entreprise Gest-Immo afin de comprendre ce que fait cette entreprise filiale de l’AADL des sommes d’argent collectées à l’issue du paiement régulier des charges. Il convient également de noter que les clauses du contrat de location, signé chez le notaire, stipulent clairement toutes les tâches que couvrent les charges, entre autres, le nettoyage et le gardiennage.