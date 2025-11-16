Logement social : le gouvernement revoit enfin les conditions d’accès

Le logement social reste l’espoir de milliers de familles aux revenus modestes. Pourtant, les seuils fixés entre 20 000 et 24 000 DA soulèvent des multiples critiques. Sur ce, le ministère de l’Habitat annonce une révision en profondeur du décret fixant les règles d’attribution des logements publics locatifs.

En réponse à une correspondance du député Rabah Belkhiri, qui avait interpellé le ministre sur la nécessité de revoir le seuil de revenu permettant l’accès au logement social, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé que son département a achevé la révision et la mise à jour du décret exécutif 08-142, qui fixe les règles d’attribution du logement public locatif. Le texte modifié sera transmis dans les prochains jours à la Secrétairerie générale du gouvernement pour examen, avant sa publication au Journal officiel.

Belaribi a indiqué que la révision s’est faite en coordination avec plusieurs secteurs, afin d’adapter les conditions d’accès aux réalités sociales des demandeurs.

Révision des Critères d’Attribution

Adapter la politique de logement aux besoins réels des citoyens est une priorité. Selon le ministre, la politique nationale du logement repose sur un principe clair : permettre à chaque catégorie sociale de trouver la formule la plus adaptée à son revenu. C’est pourquoi l’État a multiplié les dispositifs, comme le logement rural, le logement promotionnel aidé, la vente en location (AADL) ou encore le logement promotionnel public.

Belaribi rappelle que le plafond de 24 000 dinars pour bénéficier du logement social locatif a été fixé pour protéger les familles les plus fragiles. Celles qui vivent avec de très faibles revenus, sans logement ou occupant des habitations précaires. En revanche, les ménages ayant un revenu supérieur sont orientés vers d’autres formules, avec possibilité de crédits bancaires et de paiements échelonnés.

Le ministre précise également que le seuil minimal de revenu n’est pas fixe. Il se base sur une proportion du Salaire national minimum garanti (SNMG), aujourd’hui établi à 20 000 dinars. Les conditions peuvent varier selon les réalités économiques ou les contextes propres à chaque wilaya.

Critères Supplémentaires pour l’Accès au Logement Social

Outre les conditions de revenu, afin de bénéficier du logement social, il y a d’autres critères qui entrent en jeu :

Âge : le demandeur doit avoir au moins 21 ans.

le demandeur doit avoir au moins 21 ans. Résidence : il doit habiter dans la même commune depuis plus de cinq ans.

il doit habiter dans la même commune depuis plus de cinq ans. Situation familiale et patrimoniale : le demandeur ou son conjoint ne doit posséder ni logement, ni terrain à bâtir.

Ainsi, l’objectif est d’orienter les logements sociaux vers les familles qui en ont réellement besoin, tout en offrant des alternatives aux autres catégories grâce aux différents programmes de l’État.

Sécurisation et Avancement des Projets de Logement

Distribution nationale : près de 95 000 logements déjà attribués. En parallèle de la réforme en cours, le ministère a communiqué un nouveau bilan positif de la distribution de logements à l’occasion de la célébration du 71ᵉ anniversaire du 1ᵉʳ novembre. Au total, 94 781 unités ont été attribuées à travers le pays, soit 65,54 % du programme global prévu pour cette opération.

Plusieurs wilayas ont atteint ou presque atteint leurs objectifs. Adrar a distribué 2 603 logements et Béchar 2 153, avec des taux proches de 100 %. Dans la wilaya de Djelfa, 7 648 unités ont été livrées, tandis que Sidi Bel Abbés a atteint un taux de réalisation de 96 % avec 3 263 logements distribués.

D’autres wilayas avancent également à un rythme soutenu : Mostaganem a distribué 1 726 unités (63 %), Bordj Bou Arreridj a distribué 2 180 unités (92 %), ainsi que Khenchela qui a distribué 2 964 unités (93 %).

Le ministère indique que les équipes locales multiplient les visites techniques et les réunions dans plusieurs wilayas, notamment Béchar, Khenchela, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, Laghouat, El Oued, Oum El Bouaghi, Tissemsilt, Tiaret, Mascara, M’sila, Tizi Ouzou, Djanet et Skikda.

Ces déplacements visent à lever les obstacles rencontrés sur les chantiers, vérifier l’état d’avancement et garantir la livraison des projets dans les délais annoncés.

