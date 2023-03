Logement en Algérie : l’Enpi lance les inscriptions au programme LPP

L’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a annoncé, via un communiqué rendu public aujourd’hui, le lancement des inscriptions pour tous les souscripteurs désirant souscrire au programme de logement public promotionnel (LPP). La même source susmentionnée a fait savoir que l’opération d’inscription débutera demain, soit le 5 mars 2023. Et ce, à partir de 11h du matin.

On notera également que les inscriptions s’effectueront sur le site web de l’enpi. Dans le même sillage, il convient de préciser que ladite opération concerne le site de 1.200 logements LPP à Sidi Abdellah, Mahelma. Pour rappel, celui-ci inclut des appartements f4 et f5.

À titre indicatif, on notera que le programme LPP constitue un segment de logement promotionnel bénéficiant du soutien de l’État. Il est destiné à des souscripteurs dont les revenus mensuels cumulés avec ceux de leurs conjoints sont supérieurs à six (6) fois et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).