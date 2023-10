Logement en Algérie : le Premier ministre évoque le lancement du projet « AADL 3 »

Le Premier ministre Aimene Benabderrahmane a annoncé officiellement l’ambition du gouvernement de lancer le projet « AADL 3 » lors d’une sortie publique en compagnie du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Cette annonce intervient dans le cadre des efforts continus visant à améliorer le secteur du logement en Algérie.

Le projet AADL 3 bientôt lancé en Algérie

En marge d’une visite d’inspection en coordination avec le ministre de l’Habitat, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane a exprimé l’ambition du gouvernement de terminer la livraison des logements des projets AADL 1 et 2 avant de lancer pleinement le projet AADL 3.

À LIRE AUSSI : AADL : 50 milliards de dinars investis dans l’aménagement du site « Haouch Errih »

Cette approche vise à stabiliser le secteur du logement en Algérie d’ici à 2024, en garantissant que les bénéficiaires des projets précédents reçoivent leurs logements dans les délais prévus.

Le projet « AADL 3 », attendu par beaucoup, s’inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement algérien pour offrir un logement décent à prix raisonnable à la population, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des citoyens et au développement économique du pays.

AADL : combien de logements seront prêts d’ici à la fin 2023 ?

Les 2 ministres ont également profité de cette rencontre pour faire le bilan des logements livrés et en instance de livraison. Benabderrahmane et Belaribi ont ainsi mis en lumière les réalisations déjà accomplies dans le cadre des projets AADL (Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement).

À LIRE AUSSI : AADL : lancement d’un programme pour les souscripteurs

Ils ont notamment évoqué la remise des clés de 150 000 appartements aux souscripteurs de l’AADL le 5 juillet dernier. Le ministre Belaribi a quant à lui précisé que quelque 130 000 appartements supplémentaires seront distribués aux bénéficiaires du projet lors de la prochaine vague prévue pour le 1ᵉʳ novembre.