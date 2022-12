Logement en Algérie : le FNOPS lance un nouveau projet LPA

Le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNOPS) a annoncé la mise en place d’un projet de logement qui comprend la réalisation de 3.000 logements. Cela dans le cadre de la formule Logement promotionnel aidé (LPA), anciennement dénommée Logement social participatif (LSP). En effet, ledit projet concerne plusieurs wilayas sur le territoire national.

Selon ce que rapporte le média arabophone généraliste Ennahar, des sources auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale de l’Algérie ont dévoilé plus de détails à ce sujet. En effet, le prix d’un appartement f3 LPA sera à 310 millions centimes. Tandis que le prix d’un appartement f4 a été fixé à 440 millions centimes. Cela sans prendre en considération la valeur du terrain.

À en croire les révélations de la même source, l’étude technique dudit projet commencera durant l’année 2023. D’ailleurs, le début du projet aura lieu la même année. Soit en 2023. En ce qui concerne les quotas du logement consacrés à chaque wilaya, on notera que ce critère sera déterminé en fonction de la disponibilité des terrains.

Voici les catégories qui peuvent bénéficier de cette formule de logement

Le projet de 3.000 logements LPA est destiné principalement pour une catégorie spécifique. Celle-ci englobe les travailleurs salariés et les travailleurs non salariés. Dans le détail, cette catégorie peut bénéficier des logements LPA via la vente avec facilités de paiement. Dans ce sillage, on notera que le directeur général du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), Yacine Tebbal a fait savoir que près de 241.708 subventions ont été octroyées.

Et ce, jusqu’au 31 octobre 2022, au profit des travailleurs salariés et des retraités. Ainsi que 3.993 crédits de logement octroyés jusqu’à 2011. Au-delà de 24.136 logements distribués, sur tout le territoire national. On rappellera également que les services proposés par le FNPOS comprennent la construction et la distribution des logements. Outre les subventions financières dont la valeur est estimé à 500.000 DA.