Logement en Algérie : feu vert pour les inscriptions LPL à Alger

Bonne nouvelle pour les habitants de la capitale. Les inscriptions aux logements Promotionnels Libres (LPL) seront ouvertes dès demain mardi dans la wilaya d’Alger.

L’annonce a été faite, ce lundi 22 août 2022, par un communiqué rendu public par l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI). Selon la même source, l’ouverture des inscriptions ne concerne pas seulement les logements de la wilaya d’Alger.

En effet, des appartements Promotionnels Libres situés dans les wilayas de Tipaza et Annaba seront également concernés par cette ouverture d’inscription.

Dans son communiqué, l’ENPI a précisé que les inscriptions seront ouvertes dès demain, à partir de 11h00. « La visite et l’inscription se font via le site suivant : https://www.enpi.dz Ou via le lien directement https://www.enpi-net.dz/LPL/ », a souligné la même source.

680.000 logements distribués en 2 ans

Intervenant en juillet dernier au Forum du quotidien « Echaâb » ; le directeur général du logement auprès du ministère de l’Habitat, Mohamed Mordjani a fait état de la distribution d’un total de 680.000 logements durant ces deux dernières années.

« Environ 680.000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués entre l’année 2020 et le premier semestre de 2022 », a précisé Mohamed Mordjani.

« Au premier semestre de 2022, 160.000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués à l’occasion de la fête de l’Indépendance, dont 77.000 logements publics locatifs (LPL), 37.000 logements AADL, 13.000 logements ruraux, 19.000 lotissements sociaux, 6.000 logements promotionnels aidés (LPA) et 3.000 logements promotionnels publics (LPP) », a-t-il ajouté.