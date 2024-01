Logement en Algérie : du nouveau pour le programme AADL 3

Le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé une réunion technique ce dimanche, réunissant plusieurs secteurs, pour discuter du processus d’acquisition dans le cadre du programme AADL 3.

En effet, l’objectif principal de cette rencontre était d’examiner tous les aspects techniques liés au processus d’acquisition dans le cadre du programme AADL 3. Le ministère a communiqué que cette réunion avait pour but de recueillir et d’analyser les différentes préoccupations liées à cette procédure.

Au cours de cette séance, les participants ont identifié les préoccupations majeures liées à l’opération d’acquisition dans le cadre du programme AADL 3. Une planification temporelle a été élaborée pour mener diverses expérimentations visant à trouver des solutions viables et à assurer le succès du processus.

De plus, le ministre Belaribi a souligné l’engagement du gouvernement envers la transparence et l’efficacité dans la mise en œuvre du programme AADL 3. Il a insisté sur la nécessité de résoudre toutes les problématiques techniques pour garantir une procédure d’acquisition fluide et équitable.

Tebboune annonce officiellement le lancement d’un programme AADL 3 en 2024

Par ailleurs, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé en octobre 2023, le lancement officiel du Programme AADL 3 pour l’année 2024, et ce lors d’une visite de travail dans la wilaya de Djelfa.

