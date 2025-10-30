Logement en Algérie : AADL 3 entre enfin dans sa phase concrète

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, a mis fin au suspense en dévoilant la date tant attendue du lancement effectif du nouveau programme de logement AADL 3. Une annonce qui marque un tournant pour des milliers de citoyens en quête d’un toit.

Selon un communiqué du ministère, M. Belaribi a déclaré aujourd’hui, alors qu’il supervisait depuis la wilaya de Béjaïa le lancement de l’opération nationale de distribution de logements de différentes formules, dans le cadre des célébrations du 71e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, que le démarrage de ces travaux aura lieu dans les prochains jours à travers les différentes wilayas du pays.

« Toutes les études techniques et les appels d’offres nationaux relatifs à la réalisation et au suivi des 200 000 unités de logement programmées dans la première tranche du programme AADL 3 dans la Loi de Finances 2025 sont finalisées. », souligne – t – il.

Ce lancement initial est loin d’être symbolique. Le ministre a précisé que ce premier projet d’envergure comptera pas moins de 60 000 unités de logement. Un chiffre qui témoigne de la volonté des pouvoirs publics d’accélérer la cadence pour répondre à la forte demande sociale.

Habitat : 16 nouveaux pôles urbains en pleine construction

Par ailleurs, dans un communiqué rendu public par le ministère, M. Belaribi a fourni des détails encourageants sur l’état d’avancement des infrastructures destinées à accueillir ce programme.

Il a ainsi révélé que 16 nouveaux pôles urbains sont actuellement en cours de réalisation à travers différentes wilayas du pays. Ces sites stratégiques affichent déjà des taux d’avancement élevés, atteignant 65 %.

Ces 16 pôles sont appelés à jouer un rôle clé dans la concrétisation d’AADL 3, puisqu’ils sont destinés à accueillir plus de 109 000 unités de logement relevant de ce même programme.

L’annonce du ministre de l’Habitat confirme ainsi l’entrée en phase concrète de l’AADL 3, promettant une nouvelle dynamique dans le secteur du logement en Algérie. Les regards sont désormais tournés vers le mois de novembre pour l’inauguration de ce premier grand chantier.

