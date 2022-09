Logement AADL en Algérie : vers une nouvelle distribution

Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme Mohamed Tarek Belaribi a annoncé ce mardi 27 septembre 2022 la distribution de près de 30.000 nouveaux logements de type AADL au début du mois de novembre prochain dans une nouvelle vague de répartition .

Selon Algérie éco, le ministre se serait en effet exprimé durant une réunion avec les cadres et responsables du secteur de l’aménagement et de l’habitat sur la finalisation de paiement concernant ces logements et la date prévue pour ce dernier. De ce fait, le responsable du secteur de l’Habitat a affirmé que la quatrième tranche sera payée la fin de ce mois d’octobre 2022 en ce qui concerne les 29.671 logements qui sont destinés et prêts à l’habitat. À noter que le payement se fera quelques jours avant la répartition des logements qui aura lieu novembre prochain afin d’accélérer le processus d’aménagement.

Distribution des anciens logements AADL

Le 5 juillet 2022, 160.000 logements de différents types ont été distribués en faveur de remémoration et de la célébration du 60e anniversaire de recouvrement de la Souveraineté nationale, en cette date précise, le nombre d’unités se rapporte à divers formats. On retrouve ainsi 77.323 logements publics locatifs, plus de 6.294 logements subventionnés et 2.595 logements promotionnels publics ou encore 18.374 logements rustiques et 19.321 logements subventionnés dans le cadre de la fragmentation sociale. À noter que plusieurs wilayas ont bénéficié de ces distributions. À savoir Mascara, avec 6.819 logements, Blida qui jouit, elle, de 7.213 logements. parmi les bâtisses restantes 37.699 logements AADL ont été distribués à travers tout le territoire national .

AADL Algérie commercialisera ses locaux dans certaines villes

L’Agence nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement a dernièrement affirmé que la commercialisation de 140 locaux sera faite en premier lieu. L’opération mentionnée concerne principalement la wilaya de Béjaïa comme première ville, et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est ce qu’a allégué l’agence sur sa page Facebook officielle.