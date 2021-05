L’offensive meurtrière se poursuit à Gaza : le bilan s’alourdit

Le bilan de l’offensive meurtrière menée par Israël sur la Bande de Gaza s’est encore alourdi ce mercredi 12 mai 2021, et ce, après les violents échanges de tirs enregistrés durant la nuit de mardi à mercredi.

Ce mercredi matin, l’escalade militaire entre le Hamas et Israël s’est poursuivie avec de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Dans son dernier bilan annoncé en début de cet après-midi, le ministère de la Santé palestinien a fait état de 35 décès dont 14 enfants et trois femmes. 320 autres palestiniens ont été blessés.

Durant la journée de ce mercredi, l’escalade militaire entre le Hamas et Israël se poursuit avec de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza, après des roquettes lancées par le mouvement islamiste vers plusieurs villes israéliennes, dont la métropole Tel-Aviv. Du côté israélien, cinq personnes ont été tuées dans les tirs de roquettes depuis la reprise des affrontements, et des dizaines d’autres blessées, selon la police et les services de secours.

Alors que l’Allemagne défend Israël, l’Europe appelle à « la désescalade »

Les réactions internationales quant à ces nouvelles tensions se multiplient. Entre ceux qui appellent au calme et ceux qui avancent le « cadre légitime » des attaques israéliennes. En effet, le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert estime qu’Israël « a le droit de se défendre face aux attaques » de Hamas.

Condamnant ainsi « fermement ces attaques persistantes à la roquette depuis la bande Gaza sur les villes israéliennes », l’Allemagne avance « le cadre de la légitime défense » pour justifier l’offensive israélienne sur Gaza.

De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel a indiqué ce mercredi via un tweet qu’il est « très inquiet de la récente recrudescence de la violence et du ciblage aveugle ». « La priorité devrait être la désescalade et la prévention de la perte de vies civiles innocentes des deux côtés », a-t-il encore écrit.

Les appels à la « retenu » se multiplient

Pour sa part, le Premier ministre britannique a appelé, dans un tweet, les deux parties à « la retenue ». « J’exhorte Israël et les Palestiniens s’éloigner du bord du gouffre et les deux parties à faire preuve de retenue ». Affirmant que le Royaume-Uni est « inquiet quant à cette situation, Boris Johnson ajoute : « Nous souhaitons une désescalade urgente des tensions ».

Les mêmes appels à la désescalade ont été conjointement lancés par la Russie et la Turquie. À l’issue d’un appel téléphonique entre la présidente des deux pays, à savoir Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdoğan, les deux hommes ont appelé à la « désescalade » dans le nouveau conflit meurtrier entre et le Hamas l’État hébreu.