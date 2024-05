L’OCI salue la réunion des dirigeants de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye

Le sommet 15 de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a salué dans sa déclaration finale aujourd’hui, dimanche, la tenue de la réunion consultative entre les dirigeants de l’Algérie, de la Tunisie et de la Libye.

Le sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a clôturé ses travaux aujourd’hui dans la ville de Banjul, en Gambie, par une session de clôture. Au cours de cette session, qui a connu l’adoption de la déclaration finale du sommet et l’approbation d’une résolution concernant la question palestinienne.

De plus, les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de la coopération islamique ont salué les efforts du président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la cause palestinienne.

Les dirigeants des pays islamiques ont également salué la tenue de la réunion consultative qui s’est tenue à Tunis le 22 avril 2024, avec la participation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, son homologue tunisien, Kaïs Saïed, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohammed Younes El Menfi.

Volonté des dirigeants algérien, tunisien et libyen à renforcer la coopération entre les 3 pays

La déclaration finale qui a couronné les travaux de ce sommet islamique a souligné la volonté commune des dirigeants des trois pays de renforcer la consultation et la coordination pour renforcer les facteurs de sécurité, de stabilité et de développement de la région et renforcer sa résilience.

Pour conclure, ils ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération, l’échange d’analyses, d’évaluations et d’informations, en particulier sur les phénomènes du terrorisme, de la traite des êtres humains et de toutes sortes de drogues, ainsi que le crime organisé, qui menacent la sécurité et la stabilité de la région, dans son intérêt.