Après plus d’un mois des élections locales, plusieurs Assemblées populaires communales (APC) sont restées sans maires. Il s’agit des communes où les élections locales n’ont pas eu lieu, faute de présence de listes de candidats.

La question des communes n’ayant toujours pas de Présidents à leurs têtes devra être étudiée lors du Conseil des ministres qui se tiendra demain dimanche sous la présidence du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune.

Selon un communiqué de la Présidence de la République publié ce samedi, « le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain dimanche, une réunion du Conseil des ministres ».

Entre autres points qui seront abordés lors de cette réunion, « la présentation de nombre d’exposés liés aux mécanismes de désignation d’administrateurs au niveau des communes où les élections locales n’ont pas eu lieu », précise la même source.

Pour ce qui et des autres points qui seront à l’ordre du jour, la réunion du Conseil des ministres sera également consacrée « à l’examen et l’approbation de deux projets de loi portant lutte contre la corruption et modalités d’exercice du droit syndical ».

Il s’agira également du « suivi de l’application des décisions de transfert et de dévolution au secteur public des biens confisqués », lit-on encore dans le communiqué de la Présidence.

Plusieurs communes sans maires

Il convient de rappeler que plusieurs communes n’avaient pas eu de listes de candidats lors des dernières élections législatives du 17 novembre. Il s’agit pour la plupart des APC des wilayas de Tizi Ouzou et Bejaia, dont la commune d’Akbou qui est l’une des plus grandes communes du pays.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi avait déjà avancé le chiffre de 4 communes qui n’avaient pas de listes de candidats lors des dernières échéances, sans pour autant les citer nommément.