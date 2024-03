L’OAIC annonce la baisse des prix des légumes secs : voici les nouveaux tarifs

ALGER, le 2 mars 2024 – L’Office Interprofessionnel algérien des Céréales (OAIC) a annoncé la baisse des prix du riz et des légumes secs à partir du 03 mars 2024.

Cette mesure intervient suite à la décision du gouvernement d’annuler la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à ces marchandises, et qui était de 9 %.

À quelques jours du début du mois de Ramadan, dans lequel le pouvoir d’achat constitue un enjeu crucial, il s’agit là d’une bonne nouvelle pour les Algériens.

Ainsi, les nouveaux prix des légumineuses pour les grossistes, les détaillants et le consommateur final, selon la tarification de l’OAIC, seront les suivants :

Les nouveaux prix du riz, des lentilles, des pois chiches et des haricots

Pois chiches petite taille :

Grossistes : 155 DA

Détaillants : 160 DA

Consommateurs : 160 DA

Pois chiches taille moyenne :

Grossistes : 255 DA

Détaillants : 260 DA

Consommateurs : 260 DA

Pois chiches grande taille :

Grossistes : 355 DA

Détaillants : 360 DA

Consommateurs : 360 DA

Riz blanc :

Grossistes : 130 DA

Détaillants : 135 DA

Consommateurs : 135 DA

Riz parfumé :

Grossistes : 120 DA

Détaillants : 125 DA

Consommateurs : 125 DA

Riz basmati :

Grossistes : 195 DA

Détaillants : 200 DA

Consommateurs : 200 DA

Haricots blancs :

Grossistes : 275 DA

Détaillants : 280 DA

Consommateurs : 280 DA

Haricots rouges :

Grossistes : 255 DA

Détaillants : 260 DA

Consommateurs : 260 DA

Lentilles vertes :

Grossistes : 235 DA

Détaillants : 240 DA

Consommateurs : 240 DA

Lentilles corail :

Grossistes : 170 DA

Détaillants : 175 DA

Consommateurs : 175 DA

Lentilles brunes :

Grossistes : 155 DA

Détaillants : 160 DA

Consommateurs : 160 DA

Pois cassés verts :

Grossistes : 145 DA

Détaillants : 150 DA

Consommateurs : 150 DA

Une initiative saluée par l’Organisation APOCE

L’Organisation Algérienne pour la Protection et l’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a salué, dans un post sur sa page Facebook, l’initiative du BPAC, qu’elle a qualifiée de “bonne décision”. Elle a également appelé les consommateurs à vérifier les prix affichés dans les points de vente et à signaler toute anomalie ou abus.

L’APOCE est une association nationale, indépendante et apolitique, qui œuvre pour la défense des droits et des intérêts des consommateurs algériens. Elle mène des actions de sensibilisation, d’information, de conseil, de médiation et de contrôle sur le terrain. Elle dispose de plus de 300 bureaux à travers le pays et de plus d’un million d’adhérents.