Livre d’Idir critiqué par sa famille, Farid Alilat réagit

Farid Allilat est un journaliste et écrivain qui aborde la culture algérienne, son histoire et ses personnalités. C’est dans ce contexte qu’il rédige son livre biographique, retraçant la vie du très célèbre artiste algérien Idir intitulé “Idir, un kabyle du monde”. Cependant, la famille du s’est exprimée et s’est totalement désolidarisée de cette œuvre l’accusant de “pas rendre justice à la mémoire de leur père”. L’écrivain a donc réagi à ces critiques en s’adressant directement à sa communauté sur les réseaux sociaux.

C’est dans une publication postée le 15 mai 2022 sur son compte officiel Facebook qu’il est revenu sur le sujet et a affirmé dans un premier temps comprendre ces lecteurs, leurs questionnements et leurs critiques soulignant néanmoins le fait qu’il refusait de “polémiquer” sur le sujet.

Il s’est justifié quant à ses sources, fiables d’après ses dires et de la façon dont il a opéré pour la récolte d’informations quant à la vie d’Idir. En effet, il souligne le fait d’avoir interrogé environ 40 personnes, qui ont partagé la vie de l’artiste de près ou de loin allant jusqu’à préciser leurs identités disponibles dans la “postface” de son livre ajoutant que les témoignages ont été pour certains même relus et approuvés par les intervenants avant d’être intégrés.

Il a aussi ajouté s’étre entretenu avec Tanina Cheriet, la fille du défunt chanteur ainsi que son frère lors de la remise de la documentation nécessaire au livre. Elle avait exprimé sa réticence et sa désapprobation vis – à – vis de certains passages mais avait précisé qu’elle n’avait pas lu l’entièreté du livre mais seulement quelques chapitres.

Tanina avait d’ailleurs expliqué à l’écrivain qu’elle comptait diffusé un communiqué, attestant de sa désolidarisation et après une longue entrevues les deux se sont quitté en bons termes sachant que Farid Alilat lui avait proposé de consulter les passages avant la parution des prochaines éditions dans lesquelles il compte “enrichir l’ouvrage avec de nouveaux chapitres”.

Le livre de Farid Alilat, critiqué par la famille d’Idir

Le livre de Farid Alilat est une biographie, qui retrace la vie personnelle et professionnelle d’Idir, son vécu et son parcours. La famille du chanteur n’a pas manqué de témoigner de sa désapprobation en ce qui concerne certains passages du livre.

En effet, dans un communiqué partagé le 8 mai 2022 sur sa page Facebook officiel, ses proches ont décrit cet ouvrage comme étant décevant compte tenu du “nombre d’inexactitudes” qu’il contient et qui serait susceptibles de fausser la réelle perception que devraient avoir les lecteurs du personnage.

La famille a aussi témoigné de la volonté qu’ils avaient à participer à cet hommage, et de la disponibilité dont ils ont fait preuve en mettant des photos mais aussi des écrits afin de le documenter sans avoir lu le contenu de celui-ci.

Enfin, ils ont appuyé leur désolidarisation quant à ce livre, affirmant qu’il n’est qu’un outil de mise en scène au détriment de l’image et de la mémoire d’Idir.