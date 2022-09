Livre d’anglais 3e année primaire : prix et points de vente dévoilés

Pour cette rentrée scolaire, il a été décidé que l’anglais serait enseigné à partir de la 3ème année du cycle primaire, tout a été préparé par les autorité pour que l’introduction de cette langue au primaire se passe dans les meilleures conditions. C’est à cet égard, que Yacine Mira, le directeur en charge des médias et de la diffusion au niveau de l’Office national des publications scolaires (ONPS), a indiqué dans une déclaration sur les ondes de la chaine de la radio nationale, que les premières expéditions du livre étaient dirigées vers les états du sud, Adrar, Tindouf, Béchar et Naama.

En ce qui concerne le processus de vente de manuels de différents niveaux et matériaux, Mira a confirmé qu’il existe 34 points de vente au niveau national affiliés à l’ONPS, en plus de plus de 1 400 bibliothèques agréées, mais le moyen de vente le plus important est la boutique en ligne, grâce à laquelle plus de 80 000 livres ont été vendus à ce jour.

Le prix du manuel scolaire de la 3ème année primaire dévoilé

D’autre part, en ce qui concerne les étapes d’impression du nouveau manuel de langue anglaise pour la troisième primaire, le directeur de la publication à l’Office national des publications scolaires, Talal Amara, a confirmé que ce livre a été écrit et préparé selon les programmes de du Ministère de l’Education Nationale relative au cycle de l’enseignement primaire et conformément au cahier des charges pédagogiques délivré par la Commission d’Accréditation de l’Institut Technologique de Recherche en Education.

Ce livre, agréé par le ministère de l’Éducation nationale, est composé de 64 pages de format 20 cm / 28 cm, et son prix est de 180 dinars. L’impression du livre d’anglais pour la troisième année, « My book of English », passe par trois étapes, dont la première étape est supervisée par une équipe technique de la Cellule Industries et Arts de l’Impression de l’Office National des Publications Scolaires. Tandis que des artistes diplômés de l’École supérieure des beaux-arts se chargeaient de préparer les graphismes accompagnant les textes, une autre équipe préparait les images nécessaires.