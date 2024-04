Livraison des véhicules Geely en Algérie : le distributeur rassure ses clients

Après des retards dus à des problèmes de crédit et des perturbations maritimes, les livraisons de voitures Geely reprennent en Algérie.

En effet, le distributeur Geely en Algérie a finalement repris la livraison des véhicules à ses clients, après des retards causés par divers obstacles. Les lettres de crédit tardives et les perturbations en mer Rouge ont entraîné des retards significatifs.

D’ici les prochains jours, environ 6000 véhicules, dont le GX3 et le Coolray, seront livrés à leurs acheteurs. Ces livraisons se feront progressivement, au fur et à mesure de l’arrivée des lots au port de Djendjen. Un premier lot est déjà arrivé, et d’autres suivront jusqu’au mois de mai.

En attendant, plus de 9800 véhicules, y compris le Coolray et l’Emgrand, attendent leur embarquement dans les ports chinois à destination de l’Algérie. Ces véhicules seront acheminés dès que possible pour répondre à la demande croissante sur le marché algérien.

Les clients ayant réglé l’intégralité du prix de leur véhicule seront les premiers à recevoir leur livraison. Ceux qui ont versé un acompte devront régler le solde restant avant de recevoir leur voiture.

Sodivem, le distributeur de Geely en Algérie, a obtenu son agrément en octobre 2023. Sur le quota de 39 000 véhicules alloués, moins de 10 000 ont été réceptionnés et livrés jusqu’à présent.

Avec la reprise des livraisons de véhicules Geely en Algérie, les clients peuvent enfin voir leurs attentes se concrétiser. Malgré les obstacles rencontrés, le distributeur s’efforce de répondre à la demande croissante sur le marché automobile algérien.

Prix des véhicules Geely disponibles en Algérie

Parmi les modèles de la marque Geely disponibles en Algérie, nous retrouvons la Geely GX3PRO, la Coolray, lancée commercialement en novembre, la berline Geely Emgrand, et le SUV de taille moyenne Geely Starray. Les prix annoncés pour la Geely GX3PRO débutent à 1 970 000 Dinars Algériens, tandis que la Coolray commence à 2 800 000 DA.

Geely vise à commercialiser sa part allouée de 39 000 véhicules en Algérie dès 2024. Ce chiffre devrait augmenter progressivement au cours des prochaines années, en fonction de la demande croissante sur le marché automobile algérien.