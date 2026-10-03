Lives TikTok depuis les salles de classe : Le ministre de l’Éducation hausse le ton

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé que les cas de diffusion de vidéos en direct depuis les salles de classe seront traités conformément aux dispositions du règlement intérieur des établissements scolaires, affirmant la saisine du conseil de discipline pour l’auteur des faits, en présence de son tuteur légal.

Lors d’une conférence nationale en visioconférence présidée jeudi soir par le ministre de l’Éducation nationale, M. Mohamed Seghir Saadaoui, l’accent a été mis sur « le traitement éducatif des atteintes à la discipline au sein des établissements scolaires ».

Selon le communiqué du ministère, le ministre a salué la vigilance des directeurs de l’éducation et des chefs d’établissement, tout comme leur gestion pédagogique des cas enregistrés.

M. Saadaoui a précisé que ces situations sont traitées « dans le cadre des dispositions de l’article 43 du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser les téléphones portables ainsi que les appareils de communication, de photographie et d’enregistrement à l’intérieur des classes ».

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Dans ce contexte, le ministre a appelé à « déférer l’auteur des faits devant le conseil de discipline, après convocation du tuteur de l’élève », tout en soulignant qu’il s’agit de « cas très isolés ». Il a, par la même occasion, exhorté l’ensemble des acteurs à « respecter l’éthique et la sacralité de l’acte éducatif ».

Ces directives s’inscrivent dans le cadre du suivi du bon déroulement de l’année scolaire. Lors de cette rencontre réunissant le ministre, les directeurs de l’éducation et les directeurs délégués, plusieurs dossiers d’organisation et de gestion ont été passés en revue.

En ouverture de la réunion, le ministre a insisté sur l’application fluide du règlement intérieur unifié des établissements d’enseignement, élaboré, débattu, approuvé et adopté lors de la conférence nationale des directeurs de l’éducation.

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D’après le communiqué, M. Saadaoui a qualifié ce règlement unifié d’« outil pédagogique favorisant des conditions optimales pour la scolarisation de nos enfants, ainsi qu’un moyen efficace de garantir une communication positive entre les membres de la communauté éducative et une meilleure implication des parents ».

Téléphones à l’école : le ministère durcit les sanctions contre les contrevenants

Le ministre a également souligné la nécessité de diffuser largement ce règlement intérieur à l’ensemble de la communauté éducative via tous les supports disponibles, y compris numériques, afin de faciliter la consultation de ses dispositions et de clarifier les règles régissant la vie scolaire.

De plus, les parents d’élèves devront obligatoirement en recevoir une copie, « qu’elle soit papier ou électronique, avec un accusé de réception remis au directeur de l’établissement ou validé par voie électronique ».

Enfin, M. Saadaoui a invité les inspecteurs, les chefs d’établissement, les enseignants, les superviseurs et les conseillers à intensifier les actions de sensibilisation aux contenus du règlement intérieur, contribuant ainsi à « harmoniser les pratiques et à ancrer la discipline au sein des établissements scolaires ».

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Concernant les directes vidéo depuis les classes, la clarification du ministère recadre formellement ces pratiques dans le régime régissant l’usage des téléphones et appareils d’enregistrement à l’école, fixant avec précision la procédure disciplinaire requise.

Le respect de ces règles constitue, selon le ministre, « l’un des piliers fondamentaux pour garantir le déroulement régulier du processus éducatif dans un climat de responsabilité et de respect mutuel ».

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