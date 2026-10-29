Arrivée en Algérie à près de 250 millions : la mini-citadine électrique Livan fait réagir la toile

Une toute petite voiture électrique s’invite dans le débat automobile national. Depuis quelques jours, la mini-citadine Livan monopolise les discussions sur les pages algériennes consacrées à l’automobile.

Arrivée par le canal des importations de particuliers, elle s’affiche dans certains showrooms privés autour de 249 millions de centimes. Un tarif qui a suffi à déclencher une avalanche de commentaires, entre moqueries, incompréhension et curiosité sincère.

La mini-citadine Livan mise sur le format urbain

Quatre places, un gabarit minuscule, une silhouette compacte : la Livan électrique a été pensée pour la ville et rien d’autre. Se garer devient un jeu d’enfant, et les files interminables du matin se négocient plus facilement qu’au volant d’une berline familiale.

Sur le papier, le profil correspond à une certaine demande : un étudiant, un nouveau permis, ou un foyer cherchant un second véhicule d’appoint. L’engin ne promet pas l’aventure, il promet la routine urbaine sans passer par la pompe.

Reste l’esthétique, et là, les avis se séparent franchement. Nos routes connaissent surtout les citadines classiques et les SUV compacts. Face à cette carrosserie aux lignes inhabituelles, certains parlent de design futuriste, d’autres évoquent un véhicule échappé d’un vieux film de science-fiction.

Une autonomie de 120 km qui limite les ambitions

Côté technique, le discours est simple : 100 % électrique, zéro carburant, zéro passage à la station. L’argument séduit.

L’autonomie annoncée avoisine les 120 kilomètres par charge. Autrement dit, les courses, le bureau, l’école des enfants. Pour un déplacement un peu long, il faudra réfléchir à deux fois avant de prendre la route.

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Le prix de la Livan électrique déclenche la polémique

C’est le chiffre qui a mis le feu aux poudres. Aux alentours de 249 millions de centimes dans certains points de vente privés, la petite électrique a provoqué un mouvement de recul quasi général chez les internautes.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup ironisent sur un habitacle qui serait doré à l’intérieur, d’autres sortent la calculatrice et comparent avec ce que propose aujourd’hui le marché de l’occasion (ou même du neuf). Pour un véhicule de cette taille, avec une autonomie purement citadine, l’addition passe difficilement.

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Le marché automobile algérien attend une baisse des tarifs

Cette controverse tarifaire arrive dans un contexte où les prix restent scrutés à la loupe. Des analystes envisagent un reflux significatif des étiquettes, et certains modèles chinois pourraient voir leur tarif reculer de 100 millions de centimes si la concurrence et les flux d’importation évoluent comme prévu.

La production locale avance également. Entre montage national, arrivages massifs et initiatives individuelles, le marché automobile algérien se recompose à grande vitesse.

Dans ce décor mouvant, la Livan électrique ressemble moins à une révolution qu’à un ballon d’essai. Produit de niche réservé aux plus téméraires ou avant-goût d’une mobilité qui finira par s’imposer, le verdict appartiendra aux acheteurs. Une certitude toutefois : rarement une voiture aussi petite aura fait autant de bruit.

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