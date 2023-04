Litige sur le transfert de Chetti : la FIFA condamne lourdement le joueur et le SCO Angers

Arrivé libre de tout contact en provenance du club tunisien de l’Espérance Sportive de Tunis, le latéral algérien du SCO Angers, Ilyes Chetti, est à nouveau dans l’œil du cyclone. En effet, forçant son transfert, l’arrivée du latéral gauche algérien au club angevin, pensionnaire de la Ligue 1 française, a suscité l’indignation de son ancien club en Tunisie.

Ainsi, les dirigeants du club sang et or tunisien ont formulé une objection qui a été transmise à l’instance internationale de football, FIFA. Selon la plainte des Tunisiens, Ilyes Chetti n’a pas été libéré de son contrat et a pris la décision unilatérale de quitter le club de l’Espérance.

Obtenant gain de cause auprès des services de la FIFA, le club du SCO Angers a été lourdement sanctionné. « La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, dans sa décision du 23 mars 2023, a estimé que la requête présentée par le club de l’Espérance de Tunis a été partiellement acceptée. (…) Le club d’Angers SCO a été condamné d’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pour les deux prochaines périodes de mercato ». Indique le communiqué de la FIFA.

Ainsi, le SCO Angers sera interdit de recruter de nouveaux joueurs lors des deux prochains Mercatos. Les dirigeants angevins s’activent en interne pour contester cette décision et limiter les conséquences de cette affaire.

🚨 Le SCO d’Angers est interdit de recrutement pour les deux prochaines saisons et devra payer une amende de 970.000€. Les angevins étaient en litige avec l’Espérance de Tunis au sujet d’Ilyes Chetti, qui y avait rompu son contrat. Le club tunisien avait alors contesté cette… pic.twitter.com/7JE0es6E49 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 27, 2023

Transfert litigieux : la FIFA condamne Ilyes Chetti

La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a, en outre, condamné le latéral gauche algérien, Ilyes Chetti. Suite à la requête des dirigeants du club de l’Espérance Sportive de Tunis, Ilyes Chetti « a été condamné à régler à son ancien club la somme de 970 000€ ‘’à titre de compensation pour rupture contractuelle sans juste cause, ainsi que d’une suspension de quatre mois de tous matchs officiels. » ajoute le communiqué de l’instance footballistique.

Une sanction que le club angevin devrait payer solidairement avec le joueur m conformément à la décision de la FIFA.