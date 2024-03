Litige avec la société espagnole Técnicas Reunidas : Sonatrach veut 760 millions d’euros

Sonatrach, géant algérien de l’énergie, et l’entreprise espagnole Técnicas Reunidas sont embourbés dans un procès depuis 2022. Ce litige, vieux de trois ans, refait surface avec vigueur. Malgré l’attente du verdict de l’arbitrage international, Sonatrach décide de passer à l’offensive.

En effet, Sonatrach, la plus grande entreprise pétrolière en Algérie, a récemment décidé de prendre des mesures contre l’entreprise espagnole Técnicas Reunidas. Les deux entreprises sont en litige depuis un certain temps maintenant, et Sonatrach a décidé de passer à l’offensive.

Le consortium GTG, composé de Sonatrach et Neptune Energy, exige désormais à Técnicas Reunidas la somme colossale de 760 millions d’euros pour manque à gagner. Cette réclamation s’ajoute aux 92 millions d’euros précédemment demandés. Sonatrach entend ainsi renverser la situation en réclamant une réparation près de dix fois supérieure aux 80 millions d’euros initialement réclamés par Técnicas Reunidas.

Le litige prend une dimension explosive alors que Sonatrach exige 852 millions d’euros de réparation à Técnicas Reunidas. Cette exigence fait suite à une réclamation antérieure de plus de 90 millions d’euros. Técnicas Reunidas, quant à elle, réclame actuellement 166 millions d’euros au consortium GTG, incluant les garanties bancaires.

Une contestation ferme de Técnicas Reunidas

Técnicas Reunidas rejette fermement les réclamations de Sonatrach, trouvant la somme demandée exorbitante. La société espagnole exprime son mécontentement, soulignant que la demande de Sonatrach est dix fois supérieure à celle qu’elle-même avait initialement formulée.

Ce différend commercial a engendré une crise politique entre l’Algérie et l’Espagne, donnant à Técnicas Reunidas l’occasion de politiser l’affaire. Cette dernière affirme que le litige arbitral a été lancé en mai 2022, en pleine tension diplomatique entre les deux pays, malgré la réception provisoire du projet deux ans auparavant.

Ce conflit trouve son origine en juin 2022, lorsque le consortium Sonatrach-Neptune Energy réclame 80 millions d’euros à Técnicas Reunidas en garantie pour la construction d’un complexe d’hydrocarbures à Adrar. Cette demande coïncide avec l’escalade de la crise diplomatique entre l’Algérie et l’Espagne.

Bien que ce différend survienne dans un contexte tendu, il est important de noter qu’il s’agit d’une procédure courante entre partenaires commerciaux et n’affecte en rien les obligations contractuelles.

En somme, le litige entre Sonatrach et Técnicas Reunidas reflète non seulement des désaccords financiers, mais également des tensions politiques entre l’Algérie et l’Espagne. À mesure que l’affaire évolue, l’issue reste incertaine, mais l’importance économique et diplomatique de cette querelle ne peut être sous-estimée.