Lithium du Hoggar : le tandem Arkab – Adjal élabore un plan de bataille pour débloquer le projet

L’Algérie marque une étape décisive dans sa transition énergétique et le renforcement de sa souveraineté industrielle avec l’accélération du développement de sa filière lithium.

Une réunion de coordination présidée ce jeudi par Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, et son homologue Mourad Adjal, ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, a permis d’examiner les mesures pratiques pour développer ce secteur stratégique.

Projets d’exploration et résultats encourageants

Lors de la réunion, qui a vu la participation de hauts cadres des deux ministères et de leurs entreprises affiliées, le ministre Mohamed Arkab a présenté un état d’avancement détaillé des projets d’exploration minière.

Les études de terrain, menées notamment dans les wilayas de Tamanrasset et d’In Guezzam en collaboration avec le groupe chinois Ganfeng Lithium, ont révélé des indicateurs prometteurs quant à la présence de cette ressource stratégique, ainsi que de plusieurs autres minéraux rares.

Cette richesse potentielle est perçue comme un axe majeur dans le processus de transition énergétique nationale et de renforcement de l’autonomie industrielle et technologique de l’Algérie.

Mobilisation des compétences et intégration de la chaîne de valeur

Le ministre Arkab a également évoqué les étapes de la mise en œuvre du protocole d’accord récemment signé entre l’Organisation Nationale de la Recherche Géologique et Minière (ORGM), représentant le groupe Sonaram, et le Professeur Karim Zaghib, expert international en technologies de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP). Cet accord vise à développer l’intégralité de la chaîne de valeur de l’industrie du lithium sur le territoire algérien.

Pour sa part, le ministre Mourad Adjal a insisté sur la nécessité d’une coordination renforcée et d’une vision unifiée entre les secteurs. Il a plaidé pour l’élaboration d’une feuille de route nationale intégrée couvrant toute la filière, de l’exploration, l’extraction et la transformation chimique jusqu’à la fabrication, l’industrie des batteries et le stockage de l’énergie.

M. Adjal a également souligné l’importance d’impliquer les compétences nationales et les experts algériens résidant à l’étranger, ainsi que les acteurs industriels, pour bâtir une base scientifique et industrielle solide. L’ambition est de positionner l’Algérie comme un centre régional de production et de développement de batteries au lithium.

Quatre priorités pour la mise en œuvre

La réunion s’est conclue par l’approbation de quatre priorités pratiques, orientées vers l’action concrète :

Accélérer la mise en œuvre du protocole d’accord avec le Professeur Karim Zaghib et activer les mécanismes de suivi technique et scientifique.

et activer les mécanismes de suivi technique et scientifique. Élaborer un programme de travail conjoint entre les deux ministères.

Renforcer la coordination entre la recherche scientifique et l’industrie pour construire un système national intégré dans le domaine du stockage de l’énergie.

Lancer des projets pilotes pour la fabrication des matériaux actifs entrant dans la production de batteries de type LFP.

Ces mesures confirment l’engagement ferme des autorités algériennes à exploiter le potentiel de ses ressources pour concrétiser sa transition énergétique et développer une industrie nationale de pointe dans le secteur crucial des batteries.