L’Italie offre une nouvelle bourse aux étudiants algériens en 2023

L’ambassade d’Italie a annoncé la réception des candidatures pour une nouvelle bourse d’étude ouverte aux Algériens. La bourse Mama Sofia est éligible aux étudiants remplissant certains critères et issus de divers pays, dont l’Algérie.



Cette dernière leur permet d’accéder aux cursus dispensés par une université italienne au courant de l’année 2023/2024.

Bourse Mama Sofia pour les étudiants algériens, qui est éligible ?

Lancée à l’hommage de l’ancien ambassadeur Luca Attanasio, cette bourse vise plusieurs domaines d’études, dont le commerce, le génie civil, la psychologie ou encore, la criminologie. Son but principal est de promouvoir les études supérieures, mais aussi la langue italienne à l’internationale.

Ainsi, la fondation Mama Sofia financera 43 bourses pour les étudiants originaires de divers pays, parmi lesquels l’Algérie. Le cursus se fera en partenariat avec l’Université télématique italienne e-Campus et inclura des programmes de licence (3 ans) et de master (5 ans).

La bourse Mama Sofia ouvre en tout 62 parcours différents aux lauréats du concours. Ainsi, cette dernière couvrira les frais de scolarité de l’étudiant, ses frais d’inscription et de voyage, mais aussi sa taxe régionale d’études.

Les conditions d’adhésion concernent l’âge, la nationalité et le niveau d’études. En effet, les candidats doivent avoir entre 18 et 35 ans au moment du dépôt du dossier et posséder un passeport en cours de validité durant cette même période. Ces derniers doivent également justifier d’un diplôme d’enseignement secondaire (baccalauréat ou autre) obtenu à l’issue d’au moins 12 années d’études.

La réception des dossiers est ouverte jusqu’au 05 avril 2023, date limite fixée par la fondation et l’université. Rendez-vous ici pour en savoir plus sur cette bourse.

