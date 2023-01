L’Italie offre 83 000 emplois aux étrangers : les Algériens concernés 

Comme plusieurs pays en Europe, l’Italie fait également face à la pénurie de main d’œuvre dans de nombreux secteurs d’activité. Dans ce sillage, le gouvernement italien vient d’annoncer la délivrance de près de 83 000 permis de travail pour les étrangers, dont les Algériens.

En effet, le gouvernement italien vient de faire cette annonce, dans le cadre du « Decreto Flussi’, approuvé par le gouvernement italien, le mois de décembre 2022, et rendu public, dans le journal officiel de la république italienne, publié le 26 janvier dernier. Pour 2023, les citoyens de plusieurs pays peuvent obtenir un emploi sur 82 705 opportunités offertes aux travailleurs étrangers non européens.

L’Italie offre près de 83 000 emplois aux travailleurs étrangers

Dans le décret en question, le gouvernement italien annonce qu’un total de 82 705 emplois, saisonniers et non saisonniers et indépendants, seront attribuer aux travailleurs étrangers, dans plusieurs secteurs d’activités. Le decreto Flussi 2023 prévoit l’octroi d’un quota total de 30105 emplois non-saisonniers, dans le secteur du transport routier, de la construction et du tourisme.

Les Algériens partagent un quota de 24105 emplois non saisonniers avec les ressortissants de 30 autres pays. Notamment de l’Albanie, du Bangladesh, de Bosnie-Herzégovine, d’Égypte, d’El Salvador, d’Éthiopie, de Corée (République de Corée), de Côte d’Ivoire, des Philippines, de Gambie, du Ghana, du Japon. Mais aussi de l’Inde, du Kosovo, du Mali, du Maroc. Et Nigéria, Pakistan, République de Macédoine du Nord, Sénégal, de Maurice, Moldavie, Monténégro, Niger, Serbie, Sri Lanka, Soudan, Tunisie, Ukraine.

Par ailleurs, pour les emplois saisonniers, le gouvernement italien a consacré un quota de 44 000 permis de travail. Les Algériens sont également concernés. En ce qui concerne le dépôt des candidatures, ce dernier est prévu pour le 27 mars 2023, jusqu’à épuisement des places offertes par l’Italie aux travailleurs étrangers, notamment jusqu’au 31 décembre 2023.

Les candidatures se feront en ligne, via le site officiel du ministère de l’Intérieur italien. Les candidats intéressés doivent fournir leurs coordonnées complètes, notamment des détails sur le logement des travailleurs, et les documents nécessaires pour les candidatures. Ces dernières seront évaluer par le Sportello Unico per l’Immigrazione.

