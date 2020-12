L’Italie compte « doubler les centres de Visa en Algérie », selon l’ambassadeur italien

C’est dans un message adressé aux Algériens sur les réseaux sociaux, que l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, a évoqué plusieurs points qui concernent les relations entre les deux pays méditerranéens.

En effet, et dans le but de renforcer les liens d’amitié et de coopération politique et économique entre les deux pays, selon l’ambassadeur italien, ce dernier avait souligné plusieurs remarques, faits et promesses, qui concernent l’avenir des relations entre l’Italie et L’Algérie.

Vers une politique de visa plus active

Le nouvel ambassadeur d’Italie à Alger, Giovanni Pugliese, s’est engagé, entre autre, dans la journée d’hier mardi à « renforcer les liens humains et culturels entre le peuple italien et le peuple algérien à travers la promotion de la langue italienne en Algérie, l’octroi de bourses d’études pour les étudiants algériens et l’organisation d’initiatives culturelles en coordination avec l’institut culturel italien d’Alger et l’école italienne Roma d’Alger« , selon son message publié sur les réseaux sociaux.

Toujours concernant la catégorie des étudiants, le nouvel Ambassadeur à ajouter que « nous avons institué un mécanisme spécial qui a permis à beaucoup d’étudiants algériens de ne pas rater l’année universitaire en Italie » malgré les restrictions sanitaires.

L’ambassadeur s’est également exprimé sur la politique italienne des visas, et il a déclaré que « L’Ambassade d’Italie vise à promouvoir une politique active dans le domaine des visas », avant de promettre de « doubler les centres de visa en Algérie ».

L’ambassadeur avait enfin souligné que l’Italie « est le seul pays à avoir un centre visa dans l’extrême sud algérien (Adrar) ».

Les promesses du nouvel ambassadeur

Sur un autre plan, le Nouvel Ambassadeur italien en Algérie à également promis de « faciliter les collaborations » entre les PME et les start-up des deux pays, et de mettre en avant le « partenariat stratégique et historique, qui remonte à la période de l’indépendance algérienne et qui n’a jamais été suspendu ».

Le diplomate italien à également indiqué que « L’amitié entre Italie et Algérie a des racines profondes qui remontent même avant l’indépendance algérienne, et cette amitié s’est toujours nourrie de la proximité géographique, des liens culturels et humains entre nos peuples et des échanges économiques »