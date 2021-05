Listes électorales : Makri crie l’injustice et accuse L’ANIE

Le président du mouvement de la société de la Société pour la Paix a dénoncé ce samedi 15 mai, l’exclusion de 30 candidats des listes électorales pour les législatives.

À l’approche des législatives, Abderazzak Makri a exprimé son indignation à travers un communiqué publié aujourd’hui dans lequel il critique l’exclusion d’un certain nombre de ses candidats de la participation aux prochaines élections législatives du 12 juin prochain. Le Mouvement de la Société pour la Paix a également déclaré dans ce communiqué, que trente candidats issus de ce mouvement avaient été rayés des listes dans vingt des soixante listes déposées par le mouvement dans les Wilayas. Ces accusations prennent place une semaine après le rejet du dossier de candidature de sa propre fille Meriem Makri.

Le MSP considère l’ANIE, comme étant le responsable direct des retraits des dossiers de candidature.

Le mouvement a estimé que les justifications sur lesquelles s’est appuyée l’Autorité Électorale Nationale Indépendante (ANIE) pour rejeter tous ces dossiers de candidatures sur la base de rapports de sécurité sont illégales et ne reposent sur aucune décision judiciaire valable ou légitime « . Le MSP a affirmé que « les accusations sur lesquelles s’est appuyée l’Autorité nationale indépendante pour les élections représentent une violation constitutionnelle et légale flagrante de la dignité et de l’intégrité des personnes concernées, de leurs familles et de leurs droits fondamentaux, et ne peuvent être acceptées et ne sera aucunement toléré ».

Le politicien déclare que l’ANIE est l’unique responsable de la fraude électorale et ainsi que l’atteinte à la liberté de candidature des membres de son parti. Makri à également déclaré que cette injustice représente « violation de la crédibilité des institutions » et a probablement touché d’autres partis souhaitant participer au scrutin du 12 juin 2021. Cependant, le chef du mouvement affirme que « ces violations liées aux candidatures » ne dissuade pas le MSP de participer aux prochaines élections législatives qu’il considère comme étant « une porte de sortie de la crise politique algérienne actuelle ».