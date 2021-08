Liste rouge et vols vers la France : la mise à jour d’Air Algérie

La France a annoncé aujourd’hui, le jeudi 19 aout 2021, que l’Algérie figure désormais dans sa liste rouge, et ce, après la flambée des cas de contaminations à cause de la rapide propagation du variant Delta. Cette décision des autorités Française a poussé Air Algérie à apporter une mise à jour concernant les conditions et les formulaires de voyage en France.

En effet, la compagnie aérienne nationale a annoncé, aujourd’hui, suite à la décision des autorités françaises de placer l’Algérie en liste rouge, une mise à jour des conditions de voyages vers la France au départ des aéroports algériens.

Nouvelles conditions et nouveaux formulaires

Air Algérie indique dans sa nouvelle mise à jour que les voyageurs vaccinés avec l’un des quatre vaccins reconnus par la France ne sont concernés ni par la présentation d’un motif impérieux, ni d’un test PCR ou antigénique. Ces voyageurs, notamment ceux détenteur d’un visa C, doivent toutefois vérifier qu’ils ont bien réalisé un schéma vaccinal complet.

En ce qui concerne les voyageurs non vaccinés, ou bien ceux vaccinés avec un vaccin autre que les quatre reconnus par la France, seuls ceux pouvant justifier d’un motif impérieux sont éligibles pour les vols vers la France. Ce type de voyageurs, quelles que soient leurs nationalités, doivent tous, sauf ceux de moins de 12 ans, présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h avant l’embarquement.

Les voyageurs non vaccinés à bord des vols d’Air Algérie à destination de la France doivent également signer et présenter un engagement sur l’honneur qui atteste qu’ils ne sont pas infectés à la covid-19 et qu’ils n’étaient pas, à leur connaissance, en contact avec un cas confirmé de covid-19.

Un autre engagement sur l’honneur doit être signé par les voyageurs non vaccinés, celui qui les engage à se soumettre à un test antigénique ou à un l’examen biologique à leur arrivée en France. Ils doivent enfin remplir une fiche de traçabilité.