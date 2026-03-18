Liste Petkovic : 6 nouveautés et une grande surprise

Le séléctionneur national Vladimir Petković a levé le voile, ce soir, sur la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de mars, qui se déroulera en Italie. Ce rassemblement sera ponctué par deux rencontres amicales de prestige face au Guatemala national football team et à l’Uruguay national football team, deux adversaires aux profils bien différents qui permettront aux Verts de se jauger à quelques mois des prochaines échéances officielles.

Changements et nouveautés

Sans grande surprise, cette liste a été marquée par plusieurs changements, avec notamment l’apparition de six nouveaux visages. Le technicien bosnien poursuit ainsi sa politique de rajeunissement et de renouvellement de l’effectif. Parmi les nouvelles têtes, on retrouve les gardiens de but Belaazoug et Mastil, appelés à renforcer la concurrence dans un secteur clé. En défense, Abada signe également sa première convocation, tout comme le milieu de terrain Aouchiche, dont le potentiel suscite beaucoup d’attentes. En attaque, Benbouali et Ghedjmis viennent compléter un compartiment offensif en quête d’efficacité et de régularité.

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Retours notables et absences surprenantes

Ce stage sera également marqué par le retour de plusieurs joueurs qui avaient disparu des radars ces derniers mois. Houssem Aouar, Sohaib Naïr, Yacine Titraoui et Amine Chiakha effectuent ainsi leur retour en sélection, offrant davantage de solutions au staff technique, notamment dans l’entrejeu où la concurrence s’annonce rude.

Mais la grande surprise de cette liste reste sans conteste l’absence de Baghdad Bounedjah. L’attaquant expérimenté a été écarté par le séléctionneur en raison de son comportement lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations 2025. Une décision forte qui témoigne de la volonté de Vladimir Petković d’imposer une discipline stricte au sein du groupe et de privilégier l’état d’esprit collectif. Idem pour le défenseur Mohamed-Amine Tougaï qui a été écarté.

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Préparation pour l’avenir et évaluation

Par ailleurs, les absences de Radouane Berkane et Moncef Bakrar s’expliquent, quant à elles, par des choix purement techniques. Le staff a visiblement opté pour d’autres profils afin de tester de nouvelles options offensives lors de ce stage.

À travers cette liste, le séléctionneur national semble vouloir préparer l’avenir tout en maintenant une base compétitive. Les deux matchs amicaux face au Guatemala et à l’Uruguay serviront de véritable laboratoire pour évaluer les nouveaux éléments et ajuster les automatismes. Une chose est sûre : la concurrence est désormais relancée au sein des Verts, et chaque joueur devra saisir sa chance pour s’imposer durablement.

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