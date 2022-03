Liste joueurs Algérie-Cameroun : Korichi lance des conseils à Belmadi

La liste des joueurs convoqués par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi ne tarderait pas être dévoilée, ce qui laisse planer le suspense quant aux identités des Fennecs concernés par la double confrontation face au Cameroun.

Ces heures d’attente sont animées par nombre de spéculations que le public algérien mettra sous la dent en attendant la liste officielle qui sera publiée par la fédération algérienne de football à tout instant de la journée de vendredi. Le directeur technique national par intérim, Taoufik Korichi, s’est livré sur cette question sur les ondes de la radio algérienne pour donner un semblant d’indication quant à cette liste de Belmadi.

Pour Korichi « le sélectionneur algérien ne ferait pas appel à des nouveaux noms pour le match barrage de la coupe du monde » dit-il avant d’enchaîner « Certes, il pourrait y avoir quelques changements dans la liste des joueurs convoqués, mais j’élime la possibilité de voir des joueurs sans expérience sur la liste de Belmadi, car cela induit un risque non négligeable » ajoute-t-il.

Qui pour jouer en poste de latéral droit face au Cameroun ?

Pour Korichi, il est difficile de compter sur Youcef Atal face aux Lions Indomptables vu le caractère physique qui caractérisera les deux matchs de Douala et celui de Blida « je ne pense pas qu’on verra Atal débuter sur son poste préférentiel, il revient de blessure et cela n’est pas un bon signe pour être prêt à 100% » dit le DTN intérimaire. Korichi a fait rappeler les critères selon lesquels Belmadi sélectionnera les joueurs « Djamel Belmadi va compter sur les joueurs les plus aptes et les plus en forme pour ces deux matchs, la compétitivité est un critère qui n’échappera pas à Belmadi, seuls les joueurs qui ont le plus de minutes et le meilleur rendu avec leurs clubs pourront prétendre à une place dans le 11 de Belmadi » ajoute-t-il. Taoufik Korichi n’a pas manqué l’occasion pour signaler la profondeur du banc de l’équipe d’Algérie en disant « Si Atal ne sera pas prêt, Hocine Benayada comblera ce vide parfaitement ».

Benayada, champion d’Arabe 2021, figure souvent sur la liste de Belmadi mais, il peine à se faire une place de titulaire d’emblée. Ses caractéristiques physiques et défensives permettent au sélectionneur algérien de l’utiliser dans un autre registre pour varier le jeu de l’équipe d’Algérie. La liste des verts sera connue très prochainement, reste aux joueurs convoqués de redonner espoir à un public qui ne manquera pas à les soutenir en terres camerounaises.