Liste de Hemdani : pas de Zidane et Aït-Nouri, deux surprises et cinq joueurs de retour

Brahim Hemdani a tranché. En début d’après-midi, le sélectionneur national a rendu publics les noms des joueurs appelés pour le rassemblement de novembre, celui qui mènera les Verts à la double confrontation contre le Togo dans les éliminatoires de la CAN 2027. Deux inconnus de la sélection y figurent, cinq cadres y font leur retour, et deux absences continuent d’alimenter les discussions : celles de Rayan Aït-Nouri et de Luca Zidane.

Le premier rendez-vous est fixé au 14 novembre au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou. Trois jours plus tard, le 17, les coéquipiers de Boudaoui se rendront à Lomé pour le match retour. Deux sorties qui peuvent sceller, ou compliquer, la qualification algérienne.

Azzi et Rebbach, les deux surprises de la liste de Hemdani

Les deux véritables nouveautés portent les noms de Mohamed Azzi et Abderrahmane Rebbach. Le premier, latéral droit, évolue au Dynamo Makhatchkala en Russie. Le second occupe le milieu de terrain du Deportivo Alavés, en Liga espagnole. Ni l’un ni l’autre n’avait jusqu’ici porté le maillot national.

Ces deux convocations ne doivent rien au hasard. Les prestations livrées en club par les deux joueurs depuis l’entame de la saison plaidaient en leur faveur. Hemdani, qui cherchait à renforcer un couloir droit et un entrejeu parfois en manque de solutions, a préféré faire confiance à la forme du moment plutôt qu’aux habitudes.

La piste était d’ailleurs ouverte depuis plusieurs jours. La liste élargie communiquée fin octobre contenait déjà plusieurs visages nouveaux, signe que le staff technique réfléchissait à un renouvellement partiel du groupe.

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Benbot, Belghali et Boudaoui parmi les cinq retours des Verts

Dans les buts, Oussama Benbot retrouve sa place. Le gardien avait fait les frais du grand ménage opéré en septembre, quand Hemdani avait livré une première liste qui en avait surpris plus d’un. Il revient donc dans la hiérarchie des portiers.

Quatre autres joueurs réintègrent le groupe. Rafik Belghali, dont la suspension est désormais derrière lui, retrouve le couloir droit. Hicham Boudaoui profite d’une période faste à l’OGC Nice, où il enchaîne les titularisations. Yacine Titraoui et Farès Ghedjemis complètent cette série de rappels.

Pour le milieu niçois, ce retour tombe à point nommé. Son temps de jeu régulier en Ligue 1 lui donne un rythme que peu de ses concurrents affichent actuellement. Un argument lourd dans un stage où la récupération algérienne devra tenir le choc face aux Éperviers.

Luca Zidane et Aït-Nouri restent en dehors du groupe algérien

Le cas de Luca Zidane interroge. Le gardien avait purgé sa sanction et pouvait légitimement espérer réintégrer la sélection. Mais son faible volume de minutes avec Leganés a pesé dans la balance. Hemdani a privilégié des hommes en activité.

L’absence de Rayan Aït-Nouri est d’une autre nature. Le latéral gauche de Manchester City paie visiblement encore les faits survenus lors du regroupement de septembre. Aucune explication officielle n’a été fournie, mais la logique disciplinaire semble se prolonger. Une perte notable sur le plan purement sportif.

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Un six points face au Togo pour sécuriser la CAN 2027

La situation comptable appelle à la vigilance. Les Verts dominent le groupe I, mais leur avance se résume à un point sur le Togo et la Zambie. Avec deux billets seulement pour la phase finale, le moindre faux pas coûterait cher. Le succès initial contre la Zambie à Tizi Ouzou avait bien lancé la campagne, avant que le nul concédé au Burundi ne refroidisse l’enthousiasme.

La défense reste le chantier principal. Quatre buts encaissés en trois sorties, c’est beaucoup pour une sélection qui vise la première place. Malgré ça, le staff technique des Verts a reconduit la majorité des défenseurs du dernier rassemblement.

Le rassemblement s’ouvrira au Centre technique national de Sidi Moussa à partir de lundi prochain. Hemdani y disposera de quelques jours pour intégrer ses nouveaux éléments et stabiliser une arrière-garde encore perfectible. La phase finale, prévue en juin et juillet au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, se rapproche.

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