Liste des joueurs pour le Cameroun : Belmadi explique ses choix

Comme prévu, c’est hier matin que le sélectionneur national Djamel Belmadi a tenu un point de presse, où il a répondu aux différentes questions des médias présents relatives à la double-confrontation face au Cameroun, dans le cadre des barrages pour la coupe du monde Qatar-2022. Ce n’est pas avec la langue du bois que Belmadi s’est adressé aux médias, où il a eu l’occasion d’éclaircir plusieurs choses.

Les questions les plus posées dans la conférence de presse, c’est bien évidemment celles relatives à la liste des 24 joueurs retenus pour l’important rendez-vous de la fin du mois en cours et qui a été dévoilée dans la matinée d’avant-hier. Le sélectionneur national s’explique.

Commençant par certains joueurs retenus, il parle de Mohamed Benyettou, l’attaquant du club Qatari Al-Wakrah et qui célèbre sa première convocation chez les Verts. Malgré son âge avancé (32 ans), Belmadi voit en lui l’attaquant au profil recherché et attend beaucoup de lui lors. «Certes, il n’a pas 20 ans, mais ce n’est jamais trop tard pour bien faire. C’est un attaquant au profil recherché, vu la bonne forme de constance qu’il affiche en championnat Qatari. Il a fait preuve de marquer des buts et de rivaliser avec de très bons défenseurs. Ses efforts ont été récompensés et sa convocation est méritée », dira-t-il d’emblée. Un attaquant qui a été retenu au détriment de Baghdad Bounedjah, dont le niveau connait une nette régression depuis trois mois.

L’autre joueur qui célèbre également sa première convocation, c’est le latéral gauche de l’ES Sahel Youcef Laouafi. «Son profil est similaire, à peu près, à celui de Nadir Belhadj, mais il doit s’améliorer défensivement. » dira Belmadi, avant d’évoquer le retour du défenseur du RKC Waalwijk Ahmed Touba : «Si on l’a retenu, c’est aussi parce qu’il peut évoluer comme latéral gauche. ».

Toujours concernant ses choix, le sélectionneur national parle également le retour des deux attaquants Ishak Belfodil et Rachid Ghezzal ainsi que Adlène Guedioura et Hichem Boudaoui en sélection. «Belfodil a fait une très bonne formation à l’O Lyon. Tous les observateurs lui prédisaient un avenir radieux et certains l’avait même comparé à Karim Benzema à l’époque. Il peut apporter beaucoup à la sélection nationale vu l’énorme potentiel dont il jouit. Quant à Ghezzal, il évolue dans un grand club, Besiktas en l’occurrence. S’il n’a pas été retenu lors des précédents rendez-vous, c’est tout simplement en raison de la blessure qu’il a contracté en Zambie », a ajouté le coach.

«Si j’ai retenu Guedioura et Boudaoui, parce qu’ils sont capables de contribuer à la qualification pour la prochaine coupe du monde. Adlène est un joueur que je connais bien, en ce qui concerne notamment son style de jeu et sa mentalité. C’est un élément capable à apporter encore à la sélection nationale », a-t-il indiqué.

Joueurs écartés, il s’explique

Toujours concernant la liste des 24 joueurs retenus pour ledit grand rendez-vous, Djamel Belmadi parle des joueurs écartés. «Je vous fais savoir que j’ai commencé à établir la liste depuis deux mois. J’ai choisi 24 joueurs sur 35 qui figuraient dans ma liste élargie. », dira t-il, et d’ajouter «Je n’ai éliminé aucun joueurs, ce sont juste des choix purement techniques. Avant de dévoiler ma liste, j’ai envoyé des messages à tous les joueurs. Je les aime tous. Un joueur professionnel doit accepter sa mise à l’écart ».

Dans ce même contexte, Belmadi indique : «Je travaille dans la transparence, mes choix ont été faits dans l’intérêt de la sélection nationale. Une chose est sûre, les portes seront ouvertes à tous les joueurs. Après la déception dans la dernière CAN, des changements s’imposaient et c’est ce que j’ai fais. ».

Il est à rappeler que la liste dévoilée par Belmadi a été par quelques surprises, à savoir la mise à l’écart de Mohamed-Amine Tougai, Baghdad Bounedjah, Adem Zorgane ou encore Adam Ounas et Said Benrahma.