Liste des interdits pour la rentrée 2025 : fini l’extravagance dans les écoles algériennes

Les élèves algériens et leurs parents viennent de recevoir un rappel à l’ordre sans équivoque à quelques jours de la reprise des cours. Les directions de l’éducation de plusieurs wilayas ont adressé une circulaire aux établissements scolaires.

Elle détaille les règles de conduite et surtout de tenue vestimentaire qui devront être strictement observées dès le premier jour de l’année scolaire 2025-2026 fixé au dimanche 21 septembre 2025, à 8 heures du matin.

Il insiste sur le respect des valeurs de la société algérienne, qualifiée de conservatrice, et interdit tout comportement ou apparat jugé incompatible avec elles. Cette mise au point générale sur les bonnes mœurs souligne l’importance accordée par les autorités éducatives à la tenue des élèves, qu’ils soient garçons ou filles.

La rentrée 2025 sous haute surveillance en Algérie : des consignes vestimentaires très précises

La circulaire ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle énonce une liste d’interdits vestimentaires concrets. Le port de la blouse scolaire est présenté comme une obligation absolue. Aucun élève ne sera autorisé à pénétrer dans l’enceinte de son établissement sans cet uniforme.

🟢 À LIRE AUSSI : Baddari ordonne la prolongation des cours jusqu’à 22h dans ces facultés

Les garçons se voient proscrire le port de shorts, de pantalons déchirés ou trop courts, ainsi que les sandales. Les coiffures jugées extravagantes ou non conformes à un cadre éducatif sont également bannies.

Pour les filles, les restrictions sont tout aussi précises. Elles concernent l’interdiction des ongles longs, de tout produit de maquillage et des cheveux lâchés. La circulaire utilise les termes de « tenue indécente » pour proscrire tout vêtement considéré comme tel.

Écoles algériennes : le rappel d’un cadre moral et disciplinaire

Au-delà de la simple tenue, la directive envoyée aux chefs d’établissement insiste sur un cadre plus large. Elle appelle au respect strict du règlement intérieur de chaque institution scolaire. Le document officiel mentionne également l’impératif de se conformer aux « bonnes mœurs générales ».

Il demande aux élèves de s’éloigner de tout ce qui peut paraître « suspect » ou contraire aux coutumes et aux valeurs de la société. La circulaire qualifie explicitement la société algérienne de « conservatrice », ancrant ainsi les mesures disciplinaires dans un contexte culturel et moral plus large.

🟢 À LIRE AUSSI : Gares routières en Algérie : SOGRAL annonce d’importants changements pour la rentrée 2025

Cette communication sert de rappel des mesures en place depuis juillet 2018, mais aussi de cadre légal pour les équipes éducatives. Qui devront veiller à l’application stricte de ces consignes dès le jour de la rentrée.

En somme, cette circulaire, diffusée avant la rentrée scolaire du 21 septembre 2025, formalise et renforce des attentes existantes. Elle centralise et uniformise les règles à l’échelle des établissements. Mettant l’accent sur une approche traditionaliste de la présentation et du comportement des élèves.