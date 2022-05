Liste des compagnies aériennes sans obligation de port du masque

Si aujourd’hui plusieurs pays dans le monde ont décidé d’alléger leurs mesures de restriction pour entamer la période estivale en beauté, le port du masque n’était pas loin, lui aussi, d’être éliminé.

En effet, mercredi 12 mai 2022, le ministre de la Santé en France Olivier Véran a annoncé la suppression du port obligatoire de masques dans les moyens de transport publics à compter du lundi 16 mai prochain. Ainsi, le gouvernement retire l’une des dernières dispositions en vigueur sur le territoire français face à l’épidémie de Covid-19. Cela inclut notamment le métro, le bus, le train, l’avion et les taxis.

« Le port du masque reste recommandé mais n’est plus obligatoire », a-t-il expliqué, estimant que cette obligation n’était « plus appropriée » au moment où la vague actuelle de Covid-19 régresse fortement sur le pays. Le nombre d’infections et d’hospitalisations connaît aujourd’hui une forte chute, bien que les scientifiques soulignent que l’épidémie n’est probablement pas encore arrivée à son terme, en particulier en raison du risque de voir apparaître une nouvelle variante.

Un allègement du protocole sanitaire à même de satisfaire les professionnels du tourisme

À compter du lundi 16 mai 2022, les déplacements ne sont plus autant stigmatisés que les autres activités. Néanmoins, le port du masque demeure recommandé et les personnes à risque pourront en porter à leur guise.

Au terme de deux années de pandémie et de mesures de restriction, il est certain que les moyens de protections resteront bien ancrés dans les habitudes et demeureront présents dans les transports publics. « La fin du port du masque s’appliquera aux métros, trains, bus, avions et taxis. Au sujet de l’aérien, cette décision concerne le territoire national donc pour les vols moyen et long-courriers, cela dépend des règles des pays et des compagnies concernés, » ont précisé les autorités françaises. Il conviendra donc de bien s’informer avant de boucler sa valise.

Le masque entame sa disparition en avion

La Grande-Bretagne et la Scandinavie autorisent désormais les voyages sans masque, sous réserve des règles applicables à la destination finale. Tel est notamment le cas des États-Unis, dont le port du masque est abandonné depuis le 19 avril 2022.

En effet, à partir de cette date, le port du masque est devenu facultatif dans les transports publics. American Airlines, Alaska, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest de même que United ont tout de suite profité de la suppression de cette mesure.

En Europe, on est encore loin de cette généralisation, mais il est probable que l’on y tende. Le Royaume-Uni est le plus en pointe. British Airways, Easyjet et Virgin Atlantic ont éliminé le port du masque pour les destinations qui l’ont aussi aboli.

De même, Icelandair applique une politique sélective en fonction de chaque pays. SAS Scandinavian Airlines a par ailleurs été parmi les premiers à éliminer l’obligation de porter un masque dans les trois pays scandinaves (Danemark, Norvège et Suède).

Pour sa part, Air Algérie continuera d’exiger le port de masques pour ses voyageurs sur ses vols, tant que le gouvernement algérien n’a rien annoncé à ce sujet.