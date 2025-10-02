Liste de Petkovic : Zidane convoqué, 2 autres nouveautés et 3 retours, Zerrouki et Benrahma sautent

Comme prévu, c’est cet après-midi que le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois d’octobre. La grande nouveauté, c’est Luca Zidane, pas de Said Benrahma et Ramiz Zerrouki, tandis que Badredine Bouanani et Amin Chiakha ont effectué leur retour.

Avant d’animer la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage, Vladimir Petkovic a dévoilé une liste de 26 joueurs pour le rassemblement du mois d’octobre. Ce dernier sera ponctué par les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde-2026, respectivement face à la Somalie, le 9 octobre au stade Miloud Hadefi d’Oran (17) et le 14 octobre face à l’Ouganda au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (17h).

La grande nouveauté dans la liste de Petkovic, qui n’a pas été trop chamboulée, c’est évidemment la convocation de Luca Zidane et ce, pour la première fois. Éligible pour l’Algérie, il a changé sa nationalité sportive il y a quelques semaines et Petkovic n’a pas hésité à lui faire appel. Reste à savoir maintenant si le gardien de but de Grenade va effectuer à l’occasion son baptême du feu.

Les deux autres nouveautés, Rafik Belghali et Ilan Kebbal, qui ont été convoqués pour la première fois. En enchainant les bonnes performances avec Hellas Verone, le jeune arrière latéral algéro-belge a vu ses efforts récompensés. Idem pour le milieu de terrain franco-algérien avec FC Paris.

Zerrouki et Benrahma sautent

En revanche, la liste de Petkovic a été marquée par la mise à l’écart du milieu de terrain Ramiz Zerrouki et l’attaquant Said Benrahma. C’était prévisible après leur piètre prestation lors des derniers matchs de la sélection nationale.

Le technicien bosniaque a préféré faire appel à Adem Zorgane à la place de Zerrouki. Le milieu de terrain de l’Union Saint-Gilloise effectuer son retour en sélection.

L’autre retour, c’est celui de Badredine Bouanani à la place de Benrahma. Amplement mérité pour le jeune attaquant franco-algérien, qui est en train de faire de très bons débuts avec sa nouvelle équipe Stuttgart.

C’est aussi le cas pour Amin Chiakha. Actuellement pensionnaire du club danois Vejle BK, il effectue son come-back par la grande porte après une longue absence.

Houssem Aouar, quant à lui, n’a pas été retenu. Une mise à l’écart qui n’est pas d’ordre technique, mais tout simplement parce qu’il est blessé. Une blessure contractée lors d’un match avec son équipe Al-Ittihad Djeddah en championnat saoudien.

Pour les autres, Vladimir Petkovic a reconduit tous les cadres, entre autres Ramy Bensebaini, Youcef Atal, Aissa Mandi ou encore, Riyad Mahrez et Youcef Belaïli.