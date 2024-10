Liste de Petkovic : Retour de Touba et Bouanani, 3 mises à l’écart, absence d’Atal et 3 surprises

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic vient de dévoiler la liste des joueurs concernés par le stage du mois d’octobre. Une liste marquée par le retour d’Oussama Benbot et Ahmed Touba et Badredine Bouanani et l’absence de Youcef Atal. Alors que Zinedine Belaid a été écarté, la liste a connu trois grandes surprises.

Le stage du mois d’octobre va débuter lundi prochain. Il sera ponctué par la double-confrontation face au Togo, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Comme prévu, c’est ce matin, avant le début de la traditionnelle conférence de presse, que Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le rassemblement des Verts.

D’abord, la liste a été marquée par la mise à l’écart des deux gardiens de but Anthony Mandréa et Alexandre Oukidja. Ainsi, Oussama Benbot enregistre son retour. Mais la surprise, c’est la convocation du gardien de but du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya, auteur de bonnes performances avec son équipe.

L’autre mise à l’écart, c’est celle de Zinedine Belaid. Logique puisqu’il est en manque de compétition avec le club belge Saint-Trond VV. C’est donc Ahmed Touba qui enregistre son retour après une longue absence. Comme il fallait s’y attendre, la liste a été marquée par l’absence de Youcef Atal en raison d’une blessure. Pour pallier cette absence, le coach national a fait appel au latéral droit de l’USM Alger, Saâdi Radouani, et ce, pour la première fois. Amplement mérité pour le joueur, qui enchaine les belles prestations avec son équipe depuis la saison écoulée.

On a également enregistré le retour de Badredine Bouanani. Le technicien bosniaque n’a pas fait appel à Amir Sayoud, probablement à cause d’une blessure. À noter que Petkovic n’a pas fait appel à Farès Chaïbi pour le troisième stage de suite.

Maza, la surprise du chef !

Enfin, la troisième surprise, c’est la convocation du jeune attaquant d’Hertha Berlin, Ibrahim Maza. Âgé de 18 ans, il a changé sa nationalité sportive il y a quelques semaines, en passant de l’Allemande à l’algérienne. Vladimir Petkovic n’a pas hésité à le convoquer pour le stage du mois d’octobre.

Un joueur qui a fait sa formation au club allemand et qu’on a parlé beaucoup du bien sur lui. Et pour preuve, il a fait toutes les jeunes sélections de la Nationalmannschaft. Ainsi, l’Algérie s’offre une pépite, en espérant que le joueur apporte le plus escompté.