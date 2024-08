Liste de Petkovic : Retour de Mahrez, Okidja et Bensebaini, pas de Chaïbi et 3 surprises

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour le stage du mois de septembre. Une liste marquée par le retour de Riyad Mahrez, Ramy Bensebaini et Alexander Okidja. En revanche, Yacine Brahimi a été écarté, tandis que Farès Chaïbi n’a pas été convoqué pour le deuxième stage de suite. Les surprises, c’est évidemment Amir Sayoud, Naoufel Khacef et Mohamed Farsi.

Comme prévu, est avant la tenue de la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage, Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le regroupement du mois de septembre, ponctué par les deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2025, respectivement face à la Guinée Equatoriale et au Libéria. Il s’agit d’un groupe de 26 joueurs. Comme il fallait s’y attendre, Riyad Mahrez effectue son grand retour, après avoir fait l’impasse sur les deux précédents stages. Idem pour Ramy Bensebaini, qui a raté le dernier stage en raison d’une blessure.

Après avoir annoncé sa retraite internationale, Alexander Okidja est de retour. Le problème dans le poste du gardien de but a incité le portier de 36 ans de revenir sur sa décision. Alexis Guendouz est la nouveauté dans la hiérarchie des gardiens de but, pour une première convocation chez les Verts.

On a également enregistré le retour d’Adem Zorgane. C’était prévisible vu ses bonnes performances avec Charleroi en championnat belge. En revanche, Farès Chaïbi a été une nouvelle fois écarté. Et pourtant, il s’impose comme un élément important au sein de son équipe, Franckfurt. Yacine Brahimi a sauté de la liste en raison d’une blessure. Petkovic a fait appel à Youcef Atal, bien qu’il soit sans club.

Farsi, Khacef et Sayoud, les surprises !

Les surprises dans la liste du driver des Verts, c’est Naoufel Khacef, Mohamed Farsi et Amir Sayoud. Le premier effectue son retour après plusieurs années d’absence. Le second, le latéral droit de Columbus Crew, a récemment changé sa nationalité sportive et enregistre sa première sélection. Il sera la doublure de Youcef Atal sur le flanc droit.

Quant à Sayoud, c’est aussi sa première sélection. Malgré son âge avancé (34 ans), il a vu ses bonnes performances avec le club saoudien Al-Raed FC récompensées. Meneur de jeu de métier et marginalisé par l’ex-sélectionneur Djamel Belmadi, le natif de Guelma a été préféré à Ahmed Kandouci et Farès Chaïbi.