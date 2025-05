Liste de Petkovic : des retours surprises, pas de Boulbina

La liste de Petkovic pour le stage du mois de juin a été marquée par le retour d’Ismael Bennacer, Nabil Bentaleb, Ramiza Zerrouki, Baghdad Bounedjah, Himad Abdelli et Kevin Guitoun. En revanche, l’attaquant du Paradou AC et actuellement meilleur joueur du championnat national, Adel Boulbina, n’a pas été convoqué, à la grande surprise de tout le monde.

Comme prévu, c’est ce matin, à l’occasion de la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage, que Vladimir Petkovic a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois de juin. Une liste qui a été un peu chamboulée. En effet, le sélectionneur national a rappelé plusieurs joueurs. À leur tête, Ismaele Bennacer, fait son come-back chez les Verts. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille revient dans un groupe qu’il connaît bien, lui qui a longtemps été un cadre de la sélection. Idem pour le milieu de terrain du SCO Angers Himad Abdelli.

Il s’agit aussi de Kevin Guitoun et Nabil Bentaleb et Ramiz Zerrouki après une très longue absence. Le premier a été récompensé par ses bonnes performances avec son équipe, le FC Metz, tandis que le second a retrouvé le plaisir de jouer et enchaine les matchs avec le LOSC Lille depuis qu’il est rétabli de son malaise au cœur. Mais la convocation du dernier semble un peu surprenante dans la mesure où il est en difficulté avec Feyenoord.

Baghdad Bounedjah a également enregistré son retour, suite à ses bonnes performances avec le club qatari Al-Shamal. Des joueurs comme Mohamed-Amine Madani, Said Benrahma ou encore Yassine Benzia jouissent toujours de la confiance du driver des Verts.

Les Verts disputeront, rappelons-le, deux matchs amicaux de préparation face au Rwanda, le 5 juin au stade Chahid Hamlaoui de Constantine (18 h), puis face à la Suède, le 10 du même mois à la Strawberry Arena de Stockholm (18h).

Pourquoi pas de Boulbina dans la liste ?

La surprise de la liste de Vladimir Petkovic, c’est évidemment la non-convocation d’Adel Boulbina. Et pourtant, c’est le meilleur buteur du championnat mais aussi le meilleur du championnat national actuellement.

Avec 18 buts en championnat, la majorité inscrit sur des coups de génie, l’attaquant du Paradou est considéré comme la révélation en Algérie cette saison. Rapide, efficace et doué techniquement, il jouit d’un énorme potentiel pour apporter un plus au compartiment offensif des Verts. Hélas, le technicien bosniaque a préféré reconduire Said Benrahma, qui évolue à la deuxième division saoudienne.