Liste de Petkovic : Belaïli saute, Bennacer, Aït Nouri et Zerrouki de retour et 2 surprises

La liste de Vladimir Petkovic a été marquée par la mise à l’écart de Youcef Belaïli, le retour d’Ismael Bennacer, Rayan Aït-Nour, Houssem Aouar et Ramiz Zerrouki. Les deux surprises du chef, c’est la convocation du talentueux milieu de terrain de Charleroi Yacine Titraoui et le défenseur de Borussia Dortmund Elias Benkara pour la première fois.

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a levé le voile, ce jeudi après-midi, sur la liste des joueurs convoqués pour le stage du mois de novembre, qui se déroulera à Djeddah en Arabie Saoudite. Un regroupement qui sera marqué par deux rencontres amicales face au Zimbabwe et à l’Arabie Saoudite, tests importants en prévision des prochaines échéances officielles des Verts.

L’Éviction inattendue de Youcef Belaïli

La grande surprise de cette liste est sans conteste la mise à l’écart de Youcef Belaïli, un choix qui a suscité de nombreuses réactions. Selon plusieurs médias, cette décision est d’ordre purement technique. L’attaquant de l’Espérance de Tunis, pourtant en forme cette saison, n’a donc pas été retenu par Petkovic, qui semble vouloir injecter du sang neuf à son groupe.

Cette exclusion intervient à un moment où Belaïli semblait au sommet de sa forme, soulevant des questions sur les critères de sélection du nouveau sélectionneur. Seul l’avenir nous dira si cette décision s’avérera payante.

🟢 À LIRE AUSSI : Adidas dévoile le nouveau maillot de l’équipe d’Algérie (photos)

Bennacer, Aït-Nouri, Zerrouki, Aouar et Belaïd de retour

En revanche, la sélection enregistre le retour très attendu d’Ismaël Bennacer, un an après sa dernière apparition sous le maillot national. Le milieu de terrain du Dinamo Zagreb retrouve progressivement ses sensations après un long passage à vide. Son retour constitue un renfort de taille pour l’entrejeu des Verts.

L’autre retour remarqué, c’est celui de Rayan Aït Nouri. Le latéral gauche de Manchester City est totalement rétabli de la blessure dont il souffrait.

Autre revenant, Zinedine Belaïd, le défenseur central de la JS Kabylie. Après une expérience mitigée en Belgique, il a retrouvé son meilleur niveau en club et a convaincu le technicien bosniaque. De même, Ramiz Zerrouki et Houssem Aouar, tous les deux auteurs de prestations solides avec Twente et Al-Ittihad Djeddah, et Moncef Bakrar, qui enchaine les bonnes performances à son tour, figurent logiquement dans la liste.

Ces retours témoignent de la volonté du sélectionneur de s’appuyer sur des joueurs expérimentés et performants, capables d’apporter une plus-value immédiate à l’équipe. La concurrence s’annonce rude pour obtenir une place de titulaire.

En revanche, Badreddine Bouanani, Nabil Bentabel et Amin Chiakha n’ont pas été retenus, eux aussi pour des raisons techniques. Petkovic a préféré miser sur des joueurs plus constants et mieux adaptés à son schéma de jeu actuel.

Ces décisions soulignent l’importance de la cohérence tactique et de l’adaptation au système de jeu prôné par le sélectionneur. Les jeunes joueurs devront redoubler d’efforts pour convaincre et gagner leur place.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveaux vols vers l’Asie et le Moyen-Orient : Air Algérie étoffe son réseau

Titraoui et Benkara, les surprises du chef !

La véritable nouveauté vient de la convocation de Yacine Titraoui, milieu offensif de Charleroi, qui découvre pour la première fois la sélection A. Formé à l’académie du Paradou, le jeune meneur de jeu enchaîne les performances remarquées en Belgique. Sa sélection est largement méritée et illustre la volonté du coach de miser sur la jeunesse et le talent local formé à l’étranger.

L’autre surprise, c’est la convocation du jeune défenseur de Borussia Dortmund Elias Benkara. Ce dernier, a changé sa nationalité sportive il y a quelques semaines.

L’intégration de Titraoui représente un pari sur l’avenir et un signal fort envoyé aux jeunes talents algériens évoluant à l’étranger. Sa capacité à s’imposer dans le groupe sera scrutée de près.