Liste de Petkovic : 2 surprises, retour des bannis, pas de Belaïli, Mahrez et Slimani

Il a fallu attendre jusqu’à cet après-midi pour que la FAF communique enfin la liste des joueurs convoqués pour le stage du mois de mars. Le nouveau sélectionneur national a retenu un groupe de 31 joueurs. Comme il fallait s’y attendre, il y a eu bel et bien des surprises.

Les deux grandes surprises, c’est la première convocation du défenseur du CS Constantine, Mohamed-Amine Madani. La deuxième, c’est le retour de Yassine Benzia après une très longue absence qui aura duré environ huit ans. Ses bonnes performances avec son équipe Qarabag FK (D1 Azerbaïdjan) lui ont valu un retour en sélection par la plus grande porte.

Une liste qui a été marquée par le grand retour des bannis de Djamel Belmadi, en l’occurrence Yacine Brahimi et Said Benrahma. Idem pour Jaouan Hadjam, Himed Abdelli, Bachir Belloumi, Amine Gouiri et Badreddine Bouanani. Comme il fallait s’y attendre, il y a eu quatre nouveautés dans la liste. Il s’agit de Rafik Guitane, Ahmed Kandouci, Monsef Bakrar et Anis Hadj-Moussa.

Pas de M’bolhi, Belaïli, Slimani et Mahrez

Certes, le nouveau driver des Verts a misé sur le noyau pour établir sa liste. Des cadres comme Youcef Atal, Ramy Bensebaïni, Aissa Mandi, ou encore Baghdad Bounedjah y figurent. En revanche, Raïs Wahab M’bolhi, Youcef Belaïli, Islam Slimani et Riyad Mahrez n’ont pas été retenus.

Apparemment, Petkovic entame son travail de rajeunir l’effectif de l’équipe d’Algérie. Sauf si Mahrez lui-même a demandé à être dispensé du stage du mois de mars, comme révélé par le journal français L’Équipe.