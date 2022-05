Liste de Belmadi éliminatoires CAN-2023 : 4 noms risquent de tomber

Les supporters algériens attendent la liste des joueurs concernés par les deux premières journées des éliminatoires pour la CAN 2023. Elle sera dévoilée par le sélectionneur national Djamel Belmadi, dans une dizaine de jours et on s’attend à ce que pas moins de quatre noms «lourds» manquent les deux prochains rendez-vous importants qui attendent les Verts.

Lors de sa dernière sortie médiatique, le sélectionneur national Djamel Belmadi a promis de faire un grand remaniement au sein de son effectif en prévision des prochaines échéances. Alors que certains joueurs sont sûrs de rester, d’autres seront sans doute écartés, c’est-à-dire ceux qui manquent de temps de jeu et qui sont en difficultés avec leurs clubs pensionnaires.

Belmadi fait toujours le suspense, concernant la liste qu’il dévoilera dans quelques jours, en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Confrontations prévues pour le mois de juin prochain et qui auront lieu respectivement face à l’Ouganda et la Tanzanie. Le moins que l’on puisse, c’est qu’on s’attend à ce que de grands noms soient écartés par le sélectionneur national, pour des raisons purement techniques.

Benlamri, Feghouli, Bounedjah et Slimani dans le dur

Parmi les noms qui ne devraient pas figurer dans la liste de Djamel Belmadi le mois de juin prochain, on peut citer Djamel Benlamri, Sofiane Feghouli, Baghdad Bounedjah et Islam Slimani. Des joueurs qui sont en difficultés avec leurs clubs et manquent de temps de jeu dans les jambes pour différentes raisons.

Pour Benlamri, il est actuellement sans club après avoir résilié son contrat avec le Qatar SC, il y a quelques semaines. Il ne sera pas compétitif d’ici le mois de juin, c’est une certitude, et face à cette situation, Belmadi pourrait l’écarter. Le défenseur de l’ES Tunis, Mohamed-Amine Tougaï, est le mieux indiqué pour le remplacer.

Quant à Feghouli, il manque de régularité dans le jeu. Alors que Galatasaray a décidé de ne pas renouveler son contrat, le joueur semble avoir la tête ailleurs en pensant au club qu’il va rejoindre à partir de l’été prochain pour rebondir.

Pour Bounedjah et Slimani, ils vivent mal leur situation avec leurs clubs respectifs, Al-Sadd (Qatar) et le Sporting Portugal. Ne faisant plus partis des plans de leurs entraîneurs, les deux attaquants manquent eux également de temps de jeu et ça reste très envisageable qu’ils ne jouent pas lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2023. Reste à savoir maintenant quels joueurs va retenir Belmadi pour remplacer les deux attaquants en question.