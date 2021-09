Liste d’attente d’Air Algérie : les explications d’Andaloussi

Les programmes d’Air Algérie et l’ajout des vols internationaux continuent d’alimenter l’actualité médiatique. Chaque jour une nouvelle est annoncé par les responsables de la compagnie aérienne nationale.

Le mercredi 1 aout, le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi a indiqué à nos confrères de Liberté qu’il n’y aura pas cette fois de liste d’attente vu les circonstances actuelles. » La compagnie n’a pas dressé de liste d’attente de peur d’inciter les voyageurs à venir en masse vers les aéroports et d’être déçus. Car, au cas où il n’y aurait pas de défection, ces personnes devront repartir chez elles et se présenter une autre fois avec un nouveau test PCR” a-t-il déclaré.

Les aéroports d’Alger, d’Oran et de Constantine connaissent ces derniers jours un grand afflux suite à l’augmentation des fréquences de dessertes effectué par les compagnies aériennes et nationales et étrangères. Les gens se demandent désormais s’ils peuvent s’inscrire sur une liste d’attente. À cet effet, Amine Andaloussi a précisé que les listes d’attente seront rétablies une fois un retour à la normale observé. Ce dernier a ajouté qu’il s’agit de « de ventes fermes » tout en rappelant que l’achat de billet s’effectue exclusivement en ligne.

Les prix des billets s’attirent les foudres des Algériens

En parlant d’achat de billet, il convient de rappeler que ce sujet a provoqué un tollé sur le net ou les Algériens ont mis à nu les pratiques adoptées par de la compagnie nationale tout en qualifiant les prix fixés par cette dernière d’arnaque et d’escroquerie.

Certains ont appelé à boycotter la compagnie nationale qui profite selon eux de la situation sanitaire et de la détresse de la diaspora qui a été privé de rejoindre son pays et de retrouver sa famille pendant plus de 15 mois. Un comparatif des prix de billet à destination de Rabat et de Tunis a été publié permettant de voir que ces prix sont 10 fois moins chères que celui du vol vers l’Algérie. À l’ère du numérique, les gens ne se laissent plus faire.