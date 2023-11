Parmi les instigateurs de cette demande, on trouve Éric Zemmour, un politicien d’origine juive, fondateur du parti d’extrême droite « Reconquête ». Zemmour présente l’Erialgérien réfugié en Europe, Boualem Sansal, comme le modèle à suivre pour les musulmans en France. Dans un article récent publié dans des médias proches de l’extrême droite, Zemmour critique certains politiciens français de droite, tels que le Rassemblement National, simplement parce qu’ils participent à l’inauguration de mosquées ou sont vus avec des femmes portant le voile.

A LIRE AUSSI : Livre de Zemmour au SILA 2023 : le ministère de la Culture met les points sur les « i »

Boualem Sansal, un exemple pour l’extrême droite en France

Selon Zemmour, Boualem Sansal, en tant que figure dissidente, incarne ce que les Algériens en France devraient aspirer à devenir. Zemmour insinue que Sansal ne pense ni comme les Algériens ni comme les musulmans en général, qualifiant Sansal de modèle idéal pour des millions d’Algériens et d’autres communautés musulmanes en France. Zemmour va jusqu’à affirmer que l’islam n’est pas compatible avec la République ni avec la France, une opinion partagée par de nombreux politiciens d’extrême droite.

Éric Zemmour, rejeté même par de nombreux Français, déclare : « Si je suis le seul homme politique à dire cela, ce sera aux côtés d’esprits libres tels que Boualem Sansal : l’islam n’est pas compatible ni avec la République ni avec la France ». Ce soutien de Zemmour à Sansal discrédite ceux qui critiquent l’écrivain dissident en tant que personnalité controversée.

Le fondateur du parti d’extrême droite, Zemmour, ne loue Boualem Sansal que parce que ce dernier semble penser plus négativement que de nombreux politiciens français modérés à l’égard de la communauté algérienne et musulmane en France. Ces politiciens considèrent cette communauté comme faisant partie intégrante de la société française, malgré les différences culturelles évidentes entre les deux parties.

De Marine Le Pen à Mélenchon, tous rabâchent cette litanie : l’islam n’a rien à voir avec l’islamisme. Si l’islam devenait majoritaire en France pacifiquement, ils ne diraient rien. Moi, si. Je combats l’islamisation de la France. Ma tribune dans @leJDD : https://t.co/kLAE4RVEVa pic.twitter.com/ghnbFy9T9p — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 19, 2023

La vision d’Éric Zemmour : un Islam assimilé à la française

La vision de Zemmour pour l’islam en France est celle d’une assimilation totale dans la société française, où les musulmans oublient leur identité, leur langue, et leur religion, et ne maintiennent aucun lien avec leur pays d’origine. Zemmour adresse un message direct au président français, Emmanuel Macron, affirmant que l’État doit imposer ses règles aux musulmans, plutôt que de les laisser imaginer un « islam à la française ». Selon lui, ceux qui s’affranchissent des contraintes sociales islamiques en France sont les mieux adaptés à l’État français, tandis que ceux qui perpétuent la culture et les traditions algériennes seront plus heureux en Algérie.

La montée de l’extrême droite en France s’accompagne d’une polarisation croissante envers la communauté musulmane. La vision d’Éric Zemmour, exprimée à travers son soutien à Boualem Sansal, reflète une volonté de modeler l’islam en France selon des normes strictement françaises. Cette tendance souligne les tensions culturelles et religieuses dans le pays, mettant en lumière la nécessité d’un dialogue ouvert et inclusif pour promouvoir la compréhension mutuelle.