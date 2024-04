L’Iran lance une attaque sans précédent de drones et de missiles contre Israël

Hier matin, la marine des Gardiens de la révolution de l’Iran a pris le contrôle d’un navire appartenant à un milliardaire israélien dans le détroit d’Ormuz. Dans la soirée, une attaque de drones et de missiles a été lancée sur Israël.

La télévision d’Etat iranienne a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que le Corps des gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, a lancé une « vaste » attaque de « drones et de missiles » vers Israël.

« En réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l’attaque contre la section consulaire de l’ambassade de la République islamique d’Iran à Damas et le martyre d’un groupe de commandants et conseillers militaires de notre pays en Syrie, l’armée de l’air de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique a tiré des dizaines de missiles et de drones sur des cibles spécifiques à l’intérieur des territoires occupés », a déclaré la télévision d’État en citant les relations publiques des Gardiens, selon Le Monde.

Après cette attaque, l’Iran a revendiqué son droit à se défendre contre Israël. La saisie du navire laissait présager d’autres actions. Dans une démonstration de force, l’Iran a riposté, montrant sa capacité à répondre à l’ennemi.

Les USA aux cotés d’Israël

Le renseignement américain avait anticipé cette attaque. Le président Joe Biden a appelé l’Iran à ne pas attaquer, affirmant le soutien des États-Unis à Israël.

Alors que l’espace aérien de l’Irak et de la Jordanie a été fermé en réaction. Certains pays ont recommandé à leurs ressortissants de quitter l’Iran. Des compagnies aériennes ont annulé les vols vers cette région.

Face à la menace, Israël a fermé ses écoles par mesure de sécurité. Une riposte d’Israël n’est pas exclue, risquant d’aggraver les tensions régionales. L’escalade entre l’Iran et Israël soulève de graves préoccupations pour la stabilité régionale. La communauté internationale doit œuvrer à désamorcer la situation pour éviter une catastrophe.

L’Iran assure que l’attaque contre Israël est basée sur l’article 51 de la Charte de l’ONU

La mission permanente de l’Iran aux Nations Unies réagit à l’attaque de l’entité sioniste samedi soir. Selon IRNA, l’Iran justifie l’action militaire par l’article 51 de la Charte de l’ONU sur la légitime défense.

La mission iranienne met en garde contre de futures actions d’Israël, affirmant que la réponse de l’Iran serait plus sévère. Elle souligne que c’est un conflit entre l’Iran et le régime sioniste.

Le Corps des Gardiens de la Révolution iranienne (CGRI) réplique également avec des dizaines de missiles et de drones, frappant des cibles militaires sionistes dans les territoires palestiniens occupés, et avertit que toute menace des États-Unis ou de l’entité sioniste sera répondue de manière proportionnée par l’Iran.

L’Irak, le Liban et la Jordanie annoncent la réouverture de leur espace aérien, fermé depuis l’attaque iranienne contre l’entité sioniste.

La mission iranienne critique le silence du Conseil de Sécurité après l’attaque sioniste contre la représentation diplomatique iranienne en Syrie. Elle estime qu’une condamnation aurait peut-être empêché une réponse de l’Iran.