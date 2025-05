Liquidités pendant l’Aïd el-Adha 2025 : Le ministre de la Poste prend les devants

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a émis une série d’instructions visant à garantir l’approvisionnement en liquidités des distributeurs automatiques de billets (DAB) durant les fêtes de l’Aïd El-Adha.

Lors d’une réunion de coordination tenue ce jeudi avec les directeurs régionaux de la Poste et des Télécommunications, le ministre a insisté sur la nécessité de maintenir les mesures exceptionnelles mises en place à l’occasion de cette célébration religieuse.

L’objectif ? Assurer aux citoyens un accès fluide et sans encombre aux services postaux, en particulier dans les jours précédant l’Aïd et tout au long de la fête.

M. Zerrouki a particulièrement souligné l’importance de veiller à la disponibilité des guichets automatiques, exigeant leur approvisionnement régulier en fonds pour éviter toute pénurie.

Par ailleurs, il a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation en faveur du paiement électronique, tout en renforçant la collaboration avec les différents acteurs du secteur.

Une démarche qui s’inscrit dans la modernisation des services financiers et la facilitation des transactions pour les usagers, surtout en période de forte demande.

Le Ministre Zerrouki réaffirme son engagement pour l’amélioration d’Algérie Poste

Sid Ali Zerrouki, a réaffirmé, l’engagement ferme de son secteur à optimiser les performances d’Algérie Poste et à améliorer significativement les conditions de ses employés.

Cette déclaration a été faite lors d’une séance plénière de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), dédiée aux questions orales, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou.

M. Zerrouki a souligné que son ministère, agissant via l’entreprise Algérie Poste, s’efforce de répondre aux préoccupations des travailleurs, tout en respectant la législation en vigueur et en assurant la continuité et la qualité des services postaux.

Le ministre a détaillé une série de mesures déjà mises en œuvre ou en cours de déploiement pour atteindre ces objectifs. Parmi celles-ci, on note la valorisation de certaines primes pour les travailleurs, le lancement d’un processus de renouvellement des sections syndicales en vue de la création d’un syndicat des travailleurs de la poste, ainsi que le reclassement de plus de 760 bureaux de poste. Cette dernière mesure vise à alléger la pression sur ces structures, souvent surchargées.

Le renforcement des effectifs est également une priorité. M. Zerrouki a annoncé un recrutement en cours de 498 nouveaux agents pour les bureaux de poste. De plus, pour fluidifier les opérations et réduire les files d’attente, plus de 600 distributeurs automatiques de billets (DAB) ont été mis en service au premier trimestre de l’année, avec l’installation prochaine de 300 DAB supplémentaires.

Le ministre a assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir un service fluide dans les bureaux de poste à l’approche de l’Aïd El-Adha.