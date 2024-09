Liquides, bagages, dimensions… Voici les dernières règles pour voyager en avion

De plus en plus de voyageurs se posent des questions sur les nouvelles conditions pour voyager en 2024. De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur et d’autres ont été modifiées. On vous fait le point sur les nouvelles règles en vigueur pour prendre l’avion.

Pour rappel, la Commission européenne a, précédemment, décidé de réintroduire la règle des 100 ml de liquide autorisé en cabine, dans les avions. Début 2024, cette règle a été levée dans plusieurs aéroports européens, en raison de l’introduction d’une nouvelle génération de scanners permettant de détecter les liquides explosifs.

Cependant, en raison des défaillances dans ces nouveaux dispositifs, la Commission européenne a décidé de réintroduire cette règle, qui est entrée en vigueur à partir du 1ᵉʳ septembre dernier. Désormais, les voyageurs ne sont plus autorisés à transporter des liquides dépassant la limite des 100 ml dans leurs bagages en cabine.

Bagages en cabine : quelles sont les dimensions autorisées chez les compagnies low cost ?

La plupart des compagnies aériennes low cost font désormais payer les bagages en cabine, en plus de ceux en soute. C’est le cas de Transavia qui fait payer les bagages en cabine. Le transporteur aérien a imité la politique tarifaire appliquée par ses concurrentes.

Par exemple, Chez Transavia, les tarifs Basic, Plus et Max incluent un bagage en cabine gratuit de 40 x 30 x 20 cm. Par ailleurs, pour ajouter un bagage en cabine plus grand, de dimensions 55 x 35 x 25 cm, la compagnie exige des tarifs supplémentaires, à condition qu’il ne dépasse pas les 10 kg.

Pour Volotea, les dimensions autorisées pour les bagages en cabine sont de 40 x 30 x 20 cm. Quant à EasyJet, ces dimensions sont de 45 x 36 x 20 cm. Avant de prendre l’avion, il est important de vérifier les règles appliquées sur les bagages de chaque compagnie aérienne.

Quels sont les objets interdits en avion ?

Concernant les objets interdits en avion, aucune nouvelle règle n’a été instaurée dans ce sillage. Cependant, il est toujours important de savoir qu’en cabine ou en soute, il existe une liste des objets interdits à transporter en avion, lors de son voyage.

Parmi ces derniers, on cite les armes, les objets coupants avec une lame qui dépasse les six centimètres, les objets pointus et tranchants, les liquides inflammables et explosifs…

Par ailleurs, selon Liligo, plusieurs aliments sont aussi interdits à transporter en cabine et ne passeront pas dans les contrôles aux aéroports. À titre d’exemple, les fromages à pâte molle, les confitures, les yaourts… Le site spécialisé dans les conseils voyages met, aussi, en garde contre certains produits qui sont autorisés dans l’Union européenne, mais pas dans d’autres destinations.

