Lipœdème : ne confondez pas ce trouble avec la cellulite ou l’obésité

Le lipœdème est une maladie chronique et évolutive caractérisée par une accumulation de graisse anormale et symétrique dans des zones spécifiques du corps.

Elle touche principalement les femmes et se confond souvent avec l’obésité, la cellulite ou le lymphœdème. Cependant, l’accumulation de graisse du lipœdème n’a rien à voir avec un simple gain de poids. Cette graisse est douloureuse, sensible à la pression, et peut aller au-delà des préoccupations esthétiques en affectant la mobilité physique.

La maladie se manifeste généralement sur les hanches, les cuisses et les jambes, mais une accumulation de graisse similaire peut aussi se produire sur les bras. Le fait que les pieds et les mains ne soient pas touchés est une caractéristique clé qui distingue le lipœdème des autres types d’œdèmes. Avec le temps, la maladie peut progresser et dégrader considérablement la qualité de vie.

Le lipœdème, parfois aussi appelé « cellulite douloureuse », s’accompagne de symptômes comme une forte sensibilité au toucher, des ecchymoses faciles et un œdème permanent. Les conséquences psychologiques sont également très fréquentes : une mauvaise image corporelle, un sentiment d’impuissance et la dépression sont courants chez les personnes atteintes.

Qu’est-ce que le lipœdème et pourquoi est-il si douloureux ?

Le lipœdème est une maladie chronique et évolutive, souvent confondue avec l’obésité ou la cellulite. Il se caractérise par une accumulation anormale et symétrique de graisse, le plus souvent sur les hanches, les cuisses et les jambes, qui sont douloureuses au toucher. Contrairement à la graisse liée au surpoids, la graisse du lipœdème ne disparaît pas avec un régime ou de l’exercice. Les mains et les pieds restent eux, minces, ce qui permet de différencier le lipœdème d’autres types d’œdèmes.

La maladie est surtout présente chez les femmes et serait liée aux hormones, notamment l’œstrogène. Elle se déclenche fréquemment à des moments de grands changements hormonaux comme la puberté ou la grossesse. En s’accumulant, les cellules graisseuses font pression sur les nerfs et provoquent une douleur constante. La circulation lymphatique est également perturbée.

Sans traitement, le lipœdème peut progresser, limiter la mobilité, et avoir des répercussions psychologiques importantes, comme la dépression et une mauvaise image de soi. Un diagnostic précoce est essentiel pour contrôler la maladie et améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Le traitement se concentre sur la gestion des symptômes et l’amélioration de la qualité de vie.

Différencier le lipœdème de l’obésité et de la cellulite : les principaux symptômes

Les symptômes du lipœdème ne se limitent pas à l’apparence physique. Ils peuvent aussi causer une douleur intense et des troubles circulatoires. La maladie se manifeste généralement par une accumulation symétrique de graisse dans les jambes et les hanches. Dans ces zones, le tissu sous-cutané se durcit et devient sensible à la pression. La personne se fait des ecchymoses au moindre choc.

Cette graisse résiste aux régimes et à l’exercice physique, ce qui est une caractéristique notable et psychologiquement épuisante pour la personne. Le corps paraît disproportionné : le haut du corps reste mince, tandis que les jambes s’épaississent de façon anormale. Au fil du temps, du liquide peut s’accumuler dans les tissus.

Voici les principaux symptômes que ressentent les personnes atteintes de lipœdème :

Accumulation symétrique de graisse, surtout sur les hanches, les cuisses et les jambes .

les et les . Sensibilité au toucher et à la pression , avec une douleur chronique.

, avec une douleur chronique. Ecchymoses faciles, même après un léger choc.

faciles, même après un léger choc. Sensation d’inconfort qui s’intensifie en portant des vêtements serrés.

qui s’intensifie en portant des vêtements serrés. Gonflement sous les genoux , alors que les pieds et les mains ne sont pas touchés.

, alors que les pieds et les mains ne sont pas touchés. Jambes lourdes , fatiguées et tendues en fin de journée.

, fatiguées et tendues en fin de journée. La graisse ne diminue pas avec un régime ou de l’exercice.

avec un régime ou de l’exercice. Dans les stades avancés, mobilité réduite et pression sur les articulations.

Hormones, génétique… Les principales causes du lipœdème

La cause exacte du lipœdème est encore inconnue, mais les experts pensent que des facteurs hormonaux et génétiques jouent un rôle. La grande majorité des cas touchent les femmes, et la maladie se déclenche souvent pendant les périodes de grands changements hormonaux.

Des moments comme la puberté, la grossesse, l’après-accouchement et la ménopause, où les hormones féminines fluctuent, peuvent être des déclencheurs. On suppose que les variations du taux d’œstrogènes modifient la structure et le comportement des cellules graisseuses, ce qui favorise le développement du lipœdème. De plus, de nombreuses personnes atteintes de lipœdème ont des antécédents familiaux similaires, ce qui suggère une forte composante génétique.

En outre, le lipœdème n’est pas un simple problème esthétique lié à un excès de graisse. Avec cette maladie, les cellules graisseuses se développent de manière anormale et font pression sur les tissus environnants. Elles irritent les terminaisons nerveuses et provoquent une hypersensibilité. Le système lymphatique peut également être affecté, entraînant une accumulation de liquide et compliquant le lipœdème.

De la compression à la liposuccion, quelles sont les solutions ?

Le lipœdème est une maladie incurable, mais les bons traitements peuvent ralentir sa progression, contrôler les symptômes et améliorer la qualité de vie. Le traitement doit être multidisciplinaire. Il ne faut pas voir le lipœdème comme un simple problème esthétique, mais le gérer en considérant ses nombreux aspects : circulation, douleur, mobilité et psychologie. Pour ralentir la maladie et en réduire les effets, on doit combiner des méthodes non chirurgicales et chirurgicales.

Dans un premier temps, la thérapie par compression médicale est l’une des méthodes les plus efficaces. Il s’agit de porter des bas de compression spéciaux pour réduire le gonflement et l’accumulation de liquide dans les tissus. D’autres techniques utilisées pour le lymphœdème, comme le drainage lymphatique manuel (DLM) et les bandages de compression, peuvent aussi améliorer la circulation, et ainsi réduire la douleur et le gonflement.

Des programmes d’exercices réguliers sont également importants. Les activités à faible impact comme la natation, la marche, les entraînements de résistance légers et le yoga stimulent la circulation lymphatique et maintenir le tonus musculaire. Comme la sédentarité aggrave les symptômes, il est crucial d’avoir une activité physique régulière.

Aux stades avancés, la liposuccion peut être une solution efficace pour enlever physiquement la graisse du lipœdème. Cependant, cette procédure nécessite l’utilisation de micro-canules spéciales pour ne pas endommager les vaisseaux lymphatiques. Après l’opération, le port de bas de compression et la physiothérapie doivent être maintenus.

Les spécialistes à consulter pour le diagnostic et le traitement du lipœdème sont généralement en médecine physique ou en chirurgie vasculaire, car ils ont une expertise des systèmes lymphatique et circulatoire. Les services de dermatologie, de chirurgie plastique et d’endocrinologie peuvent également faire partie de l’équipe multidisciplinaire.

Régime alimentaire : les principes et conseils

Le régime alimentaire pour le lipœdème est une approche qui va au-delà de la simple perte de poids. Son objectif est de réduire l’inflammation, de soulager l’œdème et de soutenir la circulation lymphatique. Ce type de régime est important car, contrairement à l’obésité, l’accumulation de graisse du lipœdème est liée à des processus hormonaux et inflammatoires.

Ce régime se base sur des principes anti-inflammatoires. Il faut éviter les aliments transformés, les sucres raffinés, les gras trans et les additifs. On privilégie plutôt les aliments frais et naturels, riches en oméga-3, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les poissons et l’huile d’olive. Il est également crucial de réduire sa consommation de sel et de faire attention aux phytoestrogènes contenus dans certains aliments. Chez certaines personnes, l’élimination du gluten et des produits laitiers est bénéfique pour réduire l’inflammation.

Puisque le lipœdème est souvent associé à la résistance à l’insuline, il est recommandé de choisir des aliments à faible indice glycémique. Le jeûne intermittent ou les régimes pauvres en glucides représentent des options. Cependant, il est essentiel de consulter un diététicien ou un spécialiste pour un plan personnalisé.

En plus du régime, une bonne hydratation avec de l’eau et des infusions est conseillée pour favoriser le flux lymphatique. Des suppléments comme la vitamine D, le zinc et le magnésium contribuent aussi à la santé des tissus conjonctifs.